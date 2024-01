V4 totálne rozmlátili, záujem na jej fungovaní má podľa Fica už len on a Orbán

10.1.2024 (SITA.sk) - Vyšehradská štvorka (V4) je podľa premiéra Roberta Fica Smer-SD ) úplne rozbitá a záujem na jej fungovaní má už len on a maďarský premiér Viktor Orbán . Vyhlásil to v stredu v televízii Joj 24.„Z nás sme už len dvaja v tomto okamihu, a to ja a Viktor Orbán, ktorí majú záujem na fungovaní V4. Viem, že Česká republika, ktorá je momentálne predsedajúcou krajinou V4, je veľmi pesimisticky naladená k fungovaniu V4 a považujem to za obrovskú chybu,“ povedal Fico.Podľa jeho slov sa premiéri Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska vždy stretávali pred zasadnutím Európskej rady a povedali si postoje. Spoločne si potom vedeli presadzovať svoje záujmy v rámci Európskej únie „Keď veľké štáty videli, že štyri štáty, ktoré reprezentujú 60 – 65 miliónov obyvateľov, majú na niečo iný názor, tak už klopali na dvere. Či už to bol Sarközy, či to bola Merkelová, vedeli, že s nami musia rokovať. Teraz sa, samozrejme, všetci tešia, pretože V4 totálne rozmlátili,“ uviedol Fico.