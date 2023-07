Matovič: Za koncom Šimka je minister pôdohospodárstva Bíreš, aj on musí z hrušky dole (video)

Politika "našich ľudí"

Matovič apeluje na prezidentku

20.7.2023 (SITA.sk) - Za Šimkovým koncom na poste ministra vnútra je údajne minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš . Na tlačovej besede to vo štvrtok povedal predseda hnutia OĽaNO a priatelia Bíreš podľa Matoviča oslovil odvolaného ministra vnútra Ivana Šimka v súvislosti so zatýkaním v jeho rezorte, na čo vraj Šimko zavolal policajného prezidenta Štefana Hamrana „na koberček", aby im toto zatýkanie vysvetlil.Šéf obyčajných ľudí to prirovnal k politike „našich ľudí" za predošlých vlád.Matovič kritizuje, že jeden minister volá druhému, aby mu bolo vysvetlené zatýkanie v jeho rezorte, a ten mu vyhovie.„Šimko je už z hrušky dole. Zo slivky by mohol padnúť aj pán minister Bíreš. A nieže mohol, ale musí,“ zdôraznil Matovič.Na prezidentku Zuzanu Čaputovú i povereného predsedu vlády Ľudovíta Ódora apeluje, aby takéto praktiky nekryli.