Matovič zverejnil svoju pravdu a lož SaS, spor prirovnal k rozvodovému konaniu (video)

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podľa šéfa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča klame o tom, že nemohli vetovať rodinný balíček.Svoj spor so SaS prirovnal k rozvodovému konaniu. Argumenty SaS však podľa neho stoja na vode. Tým mal na mysli argumenty týkajúce sa toho, že nemohli vetovať rodinný balíček, a tiež to, že verejné financie sú v zlom stave. Matovič to označil za lži.Podľa neho postrihali video o vetovaní rodinného balíčka takým spôsobom, že zavádza a dané video v skutočnosti nebolo o vete na rodinný balíček, ale o zvyšovaní daní, ktorými mal byť rodinný balíček krytý. Igor Matovič to povedal na tlačovej konferencii s názvom Prosím Vás, neklamme.Podľa Matoviča SaS rodinný balíček nevetovala, no zvyšovanie daní áno, čo bolo akceptované. Tvrdí tiež, že rodinný balíček nie je skutočnou príčinou, pre ktorú chce SaS odísť z vlády. Vyzval preto novinárov, aby pátrali po príčinách, prečo chce SaS povaliť vládu.