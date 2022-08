Fico: Matovič nemá čo robiť vo vláde,postup opozície musí byť taktický

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič nemá čo robiť vo vláde. Jeho odvolávanie je otázka stratégie a postupu. Skonštatoval to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s iniciatívou nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR z hnutia Republika, ktorí chcú podať návrh na Matovičovo odvolanie.





"Musí byť nejaká stratégia a taktika v našom postupe. Ja mám riešiť vnútrokoaličné spory? Nevedia vyhnať Matoviča, tak sa obracajú na opozíciu," podotkol s tým, že odchod lídra OĽANO z vlády by umožnil návrat predsedu SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka i ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS). Fico ozrejmil, že s predstaviteľmi Republiky sa stretol v súvislosti s referendom o predčasných voľbách a chce s nimi hovoriť aj o odvolávaní Matoviča. O zbere podpisov na Matovičovo odvolanie sa s nimi ešte podľa vlastných slov nerozprával.Šéf Smeru-SD naďalej považuje súčasnú vládu za neschopnú. Poukázal napríklad na ceny energií, zvyšovanie cien a ohrozenie niektorých podnikov. Kabinet podľa neho nemá čas riešiť reálne problémy, pretože sa zaoberá sám sebou a hádkami v koalícii. Podčiarkol, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá ľuďom aj niečo ponúka. Hovorí o potrebe predčasných volieb.SaS na otázky o svojom postupe pri odvolávaní Matoviča reagovala tým, že jej poslanecký klub zasadne a rozhodne, ak bude predložený konkrétny návrh a bude jasné, kto všetko je pod ním podpísaný. "Najvyššiu prioritu má pre mňa jednota poslaneckého klubu a strany," povedal šéf liberálov Richard Sulík.Nezaradení poslanci pôsobiaci v Republike chcú iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie Matoviča z funkcie tak, aby sa mohla konať v úvode septembra. Hnutie uviedlo, že so zberom podpisov chcú začať v závere augusta. Hlas-SD reagoval, že jeho poslanci sa iniciatívou budú zaoberať, no zatiaľ ich nikto neoslovil.