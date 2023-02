Matoviča zaujíma pravda o Budajovi. Ak sa informácie o spolupráci s ŠtB potvrdia, ide o vážnu vec

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Igor Matovič si podľa jeho slov potrebuje overiť informácie o spojení Jána Budaja so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) a na základe toho si chce utvoriť názor. Ak by to ale bola pravda, je to podľa bývalého ministra financií vážna vec a Budaj sa k nej musí postaviť čelom.Dodal, že si počká na vystúpenie povereného ministra životného prostredia. Nakoľko Budaj od OĽaNO pred časom odišiel, Matovič už so spoluprácou so skupinou ľudí okolo Budaja nepočíta a doplnil, že ho úprimne zaujíma pravda. Reagoval tak na medializované informácie, že pri príprave dokumentárneho seriálu RTVS našiel český historik dokument, v ktorom niekdajší líder Nežnej revolúcie a dnešný dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj podpísal spoluprácu s komunistickou tajnou službou ŠtB.Ústav pamäti národa v súvislosti s Budajom na svojej internetovej stránke uvádza, že ŠtB ho zaevidovala ako sledovanú osobu už na začiatku 70. rokov a väčšinu času bol v jej zoznamoch vedený v kategórii ‚nepriateľská osoba‘. „Jedno obdobie však bol preevidovaný do kategórie ‚tajný spolupracovník‘," napísal ústav.