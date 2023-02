Ponuku KDH pre Hegera považuje Matovič za pyšnú a nedôstojnú, povedal aj dôvod

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič registruje ponuku Kresťanskodemokratického hnutia (KDH ) pre povereného premiéra Eduarda Hegera , aby bol na popredných pozíciách ich kandidátnej listiny.Ako sa v pondelok pre vyjadril pre médiá, ponuku považuje za pyšnú a je podľa neho priam nedôstojné, aby mimoparlamentná strana, ktorá sa dvakrát nedostala do NR SR, dávala takúto ponuku predsedovi vlády.Myslí si, že KDH by nemalo trpieť pýchou, ale pokorou a mrzí ho to ako za KDH, tak aj za Hegera. Kde Heger skončí bude podľa predsedu hnutia OĽaNO jeho vlastným rozhodnutím. Dodal, že sa o tom priebežne rozprávajú a platí, že ide o normálne priateľské diskusie.Snem hnutia OĽaNO by podľa Matoviča mal byť, keď sa dohodnú na ďalšom smerovaní. V prípade, ak by sa Heger, prípadne i ďalší, rozhodli pre odchod, hnutie by muselo dopĺňať svoje štruktúry. Snem by mal byť teda až vtedy, keď sa Heger rozhodne. Matovič povedal, že má pocit, že Hegerovo rozhodnutie sa blíži.