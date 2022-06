Matovičov prorodinný balíček bude bez finančného krytia záťažou pre verejné financie, tvrdí Kažimír

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Prezidentka SR



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie materiál o protiinflačnom balíčku, vetovala však len vybrané časti zákona. Ak parlament jej veto prelomí, plánuje sa obrátiť na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR. O osude prorodinného balíčka by mal parlament rozhodnúť v utorok alebo v stredu.

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vývoj dlhu Slovenska bez započítania protiinflačného balíčka Národná banka Slovenska (NBS) nepovažuje za dramatický. Dlh klesá, no zostáva na hranici 60 % hrubého domáceho produktu (HDP).Ak by sa však prijal prorodinný balíček v pôvodnom znení, mohlo by to podľa odhadov znamenať záťaž pre verejné financie od budúceho roka takmer jedno percento HDP. „Prijatie takýchto opatrení bez finančného krytia bude znamenať záťaž pre verejné financie, to je úplne jasné,“ skonštatoval guvernér NBS Peter Kažimír. To podľa neho hrozí, ak opatrenie nebude kryté napríklad ďalšími konkrétnejšími krokmi v oblasti daňovej politiky.„Alebo ak bude šťastie priať, tak sú tu nadpríjmy, ktoré by mohli toto riziko znižovať,“ povedal Kažimír. Podľa neho je legitímne diskutovať o podobe takýchto opatrení. „Ja môžem vnímať tento mix, ktorý je na stole, ako jeden z typov sociálnej politiky, pre ktorý sa tá-ktorá vládna väčšina rozhodla,“ uzavrel Kažimír.