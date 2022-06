Začal sa proces s Andrejom, obžalovaným z pokusu o vraždu. Odmieta vinu a súdu ponúkol vlastnú verziu

Žena vyskočila z chatky cez okno

Poškodená je podľa znalcov nedôveryhodná

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na Okresnom súde v Trenčíne sa v utorok predpoludním začal proces so 48-ročným Andrejom S., ktorého obžalovali z pokusu o vraždu jeho priateľky Simony. Obžaloba mu kladie za vinu, že v októbri minulého roka ju vo vlastnej záhradnej chate v Myjave polial benzínom a podpálil. Obžalovaný svoju vinu rezolútne popiera.Andrej bol v minulosti 14-krát súdne trestaný a aj tesne pred skutkom mal nastúpiť do ročného výkonu trestu.Podľa obžaloby svoju 28-ročnú priateľku ráno zobudil s kanistrom v ruke a oznámil jej, že má nástup do väzenia a aby mu nebola neverná, musí ju poliať a zapáliť. Následne tak naozaj urobil, benzín rozlial aj v interiéri chatky a zapaľovačom ho zapálil.Žena si po vzniku požiaru vyzliekla oblečenie poliate benzínom a vyskočila z chatky von oknom, pričom vyviazla bez zranení.Obžalovaný trvá na tom, že je nevinný a súdu ponúkol vlastnú verziu prípadu s tým, že ráno si bol kúpiť cigarety „Neskôr som opäť zadriemal a zobudil som sa až na vzniknutý oheň. Podarilo sa mi vybehnúť cez dvere von, Simona už stála vonku asi dva metre odo mňa,"Samotná poškodená na pojednávanie síce bola predvolaná, ale deň pred jeho konaním sa ospravedlnila pre boľavý zub. „Traja súdni znalci uviedli, že poškodená osoba je značne nedôveryhodná v dôsledku jej mentálnej zaostalosti, drogovej závislosti a navyše nie je schopná vierohodne reprodukovať prežité udalosti. Na jedinej výpovedi takejto osoby nie je dôvodné založiť nielen obvinenie a už vôbec nie obžalobu," skonštatoval Andrejov obhajca.Ten trval na tom, aby poškodená Simona bola vypočutá na hlavnom pojednávaní, a tak sudkyňa odročila pojednávanie na 18. augusta.