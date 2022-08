Matovičov prorodinný balíček sa má financovať aj zvýšením osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

Prorodinný

27.8.2022 (Webnoviny.sk) -ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa má financovať aj zvýšením osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Aktuálne platný koeficient na výpočet osobitného odvodu vo výške 0,00363 má zvýšiť na 0,01.Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý do parlamentu predložil poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Milan Vetrák . Základom pre výpočet odvodu je pritom výsledok hospodárenia spoločnosti vykázaný v účtovnej závierke.Novelou zákona sa tiež má rozšíriť rozsah regulovaných osôb o podnikateľské subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti vykonávanej na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska, okrem bankového povolenia.Má isť tiež o subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vysielania a retransmisie vykonávanej na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisie, ako aj výberu mýta vykonávaného na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. . „Návrh zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktoré majú povolenia na výkon činnosti v regulovaných oblastiach," uviedol poslanec Vetrák.Zvýšenie osobitného odvodu pre regulované subjekty zdôvodňuje potrebou zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie, či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora.Rozšírenie okruhu regulovaných subjektov spadajúcich pod osobitný odvod obhajuje potrebou konsolidácie verejných financií, ako aj zabezpečenia opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie. „Z dôvodu naliehavosti hrozby ďalších hospodárskych škôd, ako dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, sa navrhuje účinnosť zákona dňom vyhlásenia," uvádza sa v návrhu.Regulovanou osobou je fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti.Organizačná zložka zahraničnej osoby musí v Slovenskej republike vykazovať výsledok hospodárenia a musí predkladať daňové priznanie na daň z príjmov. Ak sa subjekt považuje za regulovanú osobu, vzniká mu povinnosť platiť odvod vtedy, ak jeho výsledok hospodárenia za účtovné obdobie dosiahne aspoň sumu 3 milióny eur.