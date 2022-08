Ukrajinská vláda povolila námorníkom obchodného loďstva pracovne vycestovať z krajiny

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Námorníci ukrajinského obchodného loďstva budú môcť pracovne vycestovať z krajiny, ak dostanú súhlas miestnej vojenskej správy. Oznámil to ukrajinský premiér Denys Šmyhal , ktorý uviedol, že vláda to schválila v sobotu.Tento krok by mohol uľahčiť export obilia z prístavov krajiny. Ukrajinskí muži vo veku 18 až 60 rokov nemôžu za hranice vycestovať vzhľadom na vojnový stav, ktorý platí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Informuje o tom portál news.sky.com.