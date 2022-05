Matovičov prorodinný balík schválili „na hulváta“ a navyše s fašistami, podobné veci si podľa Sulíka nedovolil ani Fico

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Schválenie prorodinného balíka z dielne ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ) v Národnej rade SR (NR SR) bolo podľa ministra hospodárstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka „na hulváta". Povedal to v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.„Je to hulvátske znásilňovanie legislatívneho procesu. Presne takto pokútne, z večera do rána a navyše s fašistami. K tomu všetkému sa ukazuje, že Matovič im za túto podporu sľúbil, že budú mať priestor v médiách," povedal minister hospodárstva.Dodal, že podobné veci si nedovolil ani Robert Fico Smer-SD ). „Nemôžeme v mene akéhokoľvek dobra úplne zrušiť legislatívny proces," dodal.