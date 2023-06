Matovičova 500-eurová odmena za voľby opäť neprešla, hrozí vraj pripútanie Slovenska k Rusku

Osud Slovenska

Čierna diera Európy

15.6.2023 (SITA.sk) - Návrh predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča naza účasť v septembrových parlamentných voľbách v štvrtok parlament neposunul do druhého čítania. Bol to už druhý Matovičov pokus o presadenie tohto návrhu, prvý raz ho plénum neposunulo ďalej v legislatívnom procese už 28. marca.Za jeho návrh vtedy hlasovalo 32 poslancov z prítomných 132. V štvrtok mu vyjadrilo podporu 33 poslancov. Matovič obišiel rokovací poriadok, keď v marci tesne pred hlasovaním opäť predložil svoj návrh, aby bol zaradený na ďalšiu schôdzu.Matovič navrhoval, aby štát vyplatil odmenu vo výške 500 eur každému občanovi, ktorý sa zúčastní na predčasných voľbách. Návrh zdôvodnil tým, že Slovensku reálne hrozia voľby, ku ktorým príde historicky najmenej voličov.„Reálne hrozí, že milión demokraticky cítiacich voličov zostane frustrovaných doma a v rozhodujúcej chvíli nechá rozhodnutie o osude Slovenska v rukách tri roky huckaných ľudí. Reálne hrozí povolebné vytrhnutie Slovenska z európskych a euroatlantických štruktúr a pripútanie Slovenska k Rusku,“ uviedol Matovič.Líder OĽaNO navrhoval, aby ministerstvo vnútra vyplatilo odmenu voličom do 90-ich dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. V prípade predpokladanej účasti troch miliónov ľudí by náklady štátu dosiahli zhruba 1,5 miliardy eur.„Samozrejme, nejde o zanedbateľnú sumu. Na druhej strane, v porovnaní s 30 miliardami eur, o ktoré mali podľa rôznych odhadov pripraviť Slovensko ľudia Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas 12 rokov ich vlád, ide len o zhruba päť percent z ich lupu,“ argumentoval Matovič.Cieľom návrhu má byť zabrániť tomu, aby sa zo Slovenska stala na desaťročia opäť čierna diera Európy. Ak sa dostane znova k moci mafia, bude podľa lídra OĽaNO cesta späť veľmi ťažká.