Poslanci žiadajú Eurokomisiu o ospravedlnenie a odvolanie Šuchu za výroky o pokazenej DNA Slovákov

Pokazené chromozómy v DNA

Vyjadrenia Šuchu

15.6.2023 (SITA.sk) - Parlament v štvrtok prijal uznesenie, ktorým odmietol hanlivé výroky Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu.Plénum ďalej žiada Európsku komisiu , aby sa ospravedlnila za Šuchove výroky a zároveň ju vyzýva, aby ho odvolala z funkcie. Uznesenie do Národnej rady SR predložili nezaradení poslanci Tomáš Taraba Štefan Kuffa (všetci Život-NS ).V návrhu uvádzajú, že Šucha sa na adresu slovenského národa vyjadril slovami, že v našej DNA máme chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť.Výroky Vladimíra Šuchu o pokazenej genetickej výbave Slovákov odzneli na konferencii Férová akadémia, kde mal Šucha otvárací prejav, ktorom kritizoval postoj Slovákov k rodovej rovnosti slovami: „Sme v prvej päťke krajín Európskej únie, ktoré schvaľujú násilie na ženách", podľa predkladateľov však neuviedol, na základe čoho to tvrdí.„Vladimír Šucha pokračoval tézou o tom, že postoj Slovákov k téme rodovej rovnosti je akoby až geneticky zakorenený," tvrdia poslanci.Šucha vo svojom prejave na margo konferencie o rodovej rovnosti uviedol, že je to veľmi dobrá cesta, ako chromozómy Slovákov napraviť.Pokračoval, že musí nastať zmena myslenia, ktorá musí prísť tak, že do toho budú predstavitelia riadiacich a politických funkcií dotlačení.Poslanci v návrhu taktiež informovali, že Vladimír Šucha bol kandidátom bývalej koalície Progresívne Slovensko (PS) – Spolu za poslanca Národnej rady SR a bol expertom PS na vzdelávanie, vedu a inovácie s ambíciou stať sa ministrom školstva.