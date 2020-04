Matovičova vláda bude čeliť hlasovaniu o dôvere, niektorí poslanci však vládny program nepodporia (naživo)

Priamy prenos z Národnej rady SR

Cigániková mala výhrady

Parlament rokuje v zrýchlenom režime

30.4.2020 - Parlament bude v piatok okolo jedenástej hodiny hlasovať o programovom vyhlásení vlády. Jeho odsúhlasením poslanci zároveň vyslovia dôveru kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).Vláda potrebuje získať aspoň 76 hlasov poslancov zo 150. Vládne strany disponujú v parlamente 95 hlasmi. Vláda by teda mala dôveru dostať.Nateraz je známe vyjadrenie poslankyne Jany Cigánikovej (SaS), ktorá uviedla, že za vládny program hlasovať nebude. Prekáža jej, že obsahuje prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Fakticky to znamená, že by fungovala len jedna zdravotná poisťovňa.Za programové vyhlásenie nebudú hlasovať ani opozičné strany Smer - sociálna demokracia (Smer - SD) a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer - SD) minulý týždeň vyhlásil, že na všetky sľuby nebude mať vláda financie.Predseda ĽSNS Marian Kotleba vládnemu programu vytkol okrem iného časť, ktorej prioritou je naplniť záväzky Slovenska voči NATO a Európskej únii.Parlament bude vo štvrtok v zrýchlenom režime rokovať o novele zákona o Súdnej rade SR. Novela umožňuje, aby sa zasadnutia rady mohli uskutočniť aj online spôsobom.Návrh tiež rieši zastupovanie predsedu súdnej rady v čase, keď jeho funkcia a funkcia podpredsedu nie je obsadená. V takom prípade zákon stanovuje, že povinnosti šéfa súdnej rady dočasne prevezme vekovo najstarší člen súdnej rady.