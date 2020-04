Koronavírus: Na Slovensku pribudlo len päť nakazených, Matovič je pripravený otvárať ďalšie prevádzky (online)

13:48 Šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana odchádza z funkcie. Podľa informácií agentúry SITA by mali z inštitútu v júni odísť aj jeho ďalší členovia.

13:45 Podľa ČT24 chce nemecká vláda predĺžiť väčšinu preventívnych opatrení do 10. mája . Múzeá či zoologické záhrady však budú môcť otvoriť svoje brány skôr.

13:00 Na Slovensko sa vrátia v rámci repatriácie občania z Iraku a Libanonu. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Už v piatok 1. mája sa uskutoční let z Bratislavy do Bagdadu cez Frankfurt a naspať do Bratislavy.

12:48 Prezidentka Zuzana Čaputová zagratulovala vláde Igora Matoviča k získaniu dôvery v parlamente a schváleniu programového vyhlásenia. „Prajem jej úspech. Pred touto vládou stoja veľké výzvy a nielen tie, ktoré si sama naplánovala. Kríza, ktorou prechádzame zasahuje všetkých, no nie všetkých rovnako. Obzvlášť dôležité preto bude, aby sme ju prekonali tak, že nikoho nenecháme za sebou. Držím v tom vláde palce,“ uviedla na Facebooku.