Matovičova vláda ide zaťať rekordne veľkú sekeru, tvrdí exminister financií Kamenický

Popieranie kritík o zlom hospodárení Smeru

Matovič zatne rekordne veľkú sekeru

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Exminister financií a poslanec za Smer-SD Ladislav Kamenický považuje aktuálne schválený rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky za rozpočet rezignácie na pokrízové opatrenia.Rezort financií sa podľa neho tvári, ako keby sme tu mali mať ochorenie COVID-19 do roku 2023 a potiera sa tak snaha ozdravovať verejné financie.Cieľom rezortu financií je do roku 2024 zreteľne smerovať k dosiahnutiu štrukturálne vyrovnaného hospodárenia. Avšak podľa Kamenického v roku 2023 bude schodok verejných financií stále okolo úrovne 6 % hrubého domáceho produktu (HDP)."Tie kritiky, že my nevieme hospodáriť, popierajú tieto fakty," povedal Kamenický s tým, že vláda strany Smer-SD v minulosti znižovala deficit každoročne a aj dlh.Čo sa týka zadlženia, je to podľa Kamenického rozpočet obrovského zadlžovania Slovenska. Strana Smer-SD podľa neho odovzdávala stav ekonomiky mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy, vlani dosiahol verejný dlh 48 %."Matovičova vláda chce vyrobiť dlh za tri roky na úrovni 75 % HDP. Ale máme maastrichtské kritériá, ktoré hovoria o maximálnej úrovni zadlženia krajín do 60 % HDP. Vláda Igora Matoviča ide zaťať rekordne veľkú sekeru," hovorí Kamenický. Vláda, ktorá nastúpi po nich, bude mať potom podľa Kamenického veľký problém sa s dlhmi vysporiadať.Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 7,44 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 39,5 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 46,7 mld. eur.