UNIQA dokončila prevzatie AXA v strednej a východnej Európe

UNIQA teraz patrí medzi top päťku v strednej a východnej Európe



5 miliónov nových zákazníkov s poistným 800 miliónov



Pokračovanie úspešnej stratégie jednej značky



Posilnenie postavenia na rastových trhoch strednej a východnej Európy

UNIQA so silným kapitálom - akvizícia bez navýšenia kapitálu

Napriek pandémii Covid 19 - zameranie sa na rýchlu integráciu a zvýšenú ziskovosť

Čo to znamená pre UNIQA na slovenskom poistnom trhu?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2020 (Webnoviny.sk) -Začiatkom februára ohlásila UNIQA akvizíciu dcérskych spoločností AXA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, ktorá ešte podliehala regulačným a administratívnym povoleniam.S kúpnou cenou približne 1 miliarda Eur sa táto transakcia stala najväčším nákupom spoločnosti v dejinách UNIQA Insurance Group AG (UNIQA), ako aj doposiaľ najväčšou akvizíciou v odvetví rakúskeho poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Transakcia bola formálne ukončená po udelení všetkých nevyhnutných povolení. Napriek náročnej situácii a súčasným cestovným obmedzeniam sa uzatvorenie realizovalo v priebehu ôsmich mesiacov.Nákupom si UNIQA dlhodobo posilňuje postavenie na vysoko konkurenčných rastových trhoch strednej a východnej Európy. Tak v Poľsku ako aj v Českej republike a na Slovensku patrí v súčasnosti skupina UNIQA do top päťky v odvetví a výrazne tak zvyšuje svoju prítomnosť na trhu a povedomie o značke v celom regióne strednej a východnej Európy. 5 miliónov nových zákazníkov s poistným 800 miliónov Eur zvyšuje celkový počet klientov skupiny UNIQA na viac ako 15 miliónov."V strednej a východnej Európe úspešne pracujeme už 20 rokov. Pre nás sú rastové trhy v strednej a východnej Európe druhým domácim trhom. Kúpou spoločností AXA, ktoré so svojím ziskovým retailovým obchodom a vyváženým sortimentom produktov perfektne zapadajú do našej dlhodobej stratégie rastu, sme teraz jednou z vedúcich poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe", komentuje Andreas Brandstetter, generálny riaditeľ skupiny UNIQA Group.Kvôli akvizícii nebolo potrebné navyšovať kapitál. Nákup bol financovaný z vlastných zdrojov a tiež emisiou 10-ročného senior dlhopisu, s objemom emisie 600 miliónov Eur.Aj po akvizícii je UNIQA naďalej veľmi dobre kapitalizovaná. Ratingová agentúra Standard & Poor’s potvrdila spoločnosti UNIQA rating "A" pre dlhodobú bonitu a finančnú silu.Napriek súčasnej kríze spôsobenej Covid-19 a skutočnosti, že spoločnosti aktuálne pracujú hlavne prostredníctvom digitálnych médií (bezkontaktne), sa naša pozornosť zameriava na rýchle zlúčenie lokálnych spoločností pod jednu strechu."Integrácia nových spoločností prebehne veľmi rýchlo. V posledných mesiacoch sme vypracovali podrobné plány integrácie a tieto čo najskôr realizujeme. V súlade s našou stratégiou jednej značky v nadchádzajúcich mesiacoch začneme so zmenou značky nových spoločností, aby sme čo najskôr privítali zákazníčky a zákazníkov a tiež zamestnankyne a zamestnancov vo svete UNIQA. V súvislosti s prevzatím sme radi, že sme získali veľa odborných znalostí a ďalšie top talenty pre celú skupinu UNIQA. Teraz spolupracujeme s novými kolegyňami a kolegami na realizácii dodatočného potenciálu rastu na trhoch a na ďalšom zvýšení ziskovosti UNIQA v strednej a východnej Európe", komentuje Wolfgang Kindl, člen predstavenstva a riaditeľ pre medzinárodné trhy skupiny UNIQA Group.Vďaka integrácii získa UNIQA poisťovňa na Slovensku 750 000 nových zákazníkov. Ročné predpísané poistné by sa malo po fúzii posilniť o výkon spoločnosti AXA, čo predstavuje cca 112 miliónov EUR. UNIQA si tak na Slovensku upevní svoje štvrté miesto a zvýši svoj trhový podiel na viac ako 10%, čím si ešte výraznejšie posilní svoje postavenie na slovenskom trhu. Akvizícia tiež umožní UNIQA poisťovni vstúpiť na dôchodkový a investičný trh na Slovensku, čo prinesie rozšírenie finančných služieb pre zákazníkov a zabezpečí kontinuitu pre existujúcich klientov AXA.Fúzia spoločností AXA pod značku UNIQA na slovenskom trhu by mala byť právne ukončená do leta 2021.Informačný servis