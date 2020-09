Matovičova vláda možno pre koronavírus opäť vyhlási núdzový stav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda Slovenskej republiky bude na stredajšom rokovaní rozhodovať o vyhlásení núdzového stavu. Povedal to predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ) na tlačovej besede, na ktorej informoval o výsledkoch rokovania Ústredného krízového štábu , ktorý prijal nové prísnejšie opatrenia proti koronavírusu . „Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil.Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna.Núdzový stav možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možno počas neho v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia ľudí.