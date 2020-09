Na výletnej lodi v Grécku vypukol koronavírus, nakazených je dvanásť členov posádky

Na palube je viac ako tisíc ľudí

Pasažieri boli pred plavbou otestovaní

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dvanásť členov posádky výletnej lode plaviacej sa pod maltskou vlajkou bolo pozitívne testovaných na koronavírus.Loď s viac ako 1500 ľuďmi na palube je na plavbe po gréckych ostrovoch. Pozitívne testovaní ľudia sú v izolácii na lodi.Loď Mein Schiff 6, ktorú prevádzkuje spoločnosť TUI Cruises, začala plavbu v Heraklione na Kréte v nedeľu večer s 922 pasažiermi a 666 členmi posádky.Grécke ministerstvo námornej dopravy uviedlo, že loď má naplánovanú plavbu do hlavného gréckeho prístavu Pireus neďaleko Atén a potom na západogrécky ostrov Korfu.Pasažieri mali urobené testy na koronavírus pred nastúpením na loď a počas plavby ich už netestovali. Grécke zdravotnícke úrady uviedli, že loď by mala do prístavu Pireus priplávať v utorok a tím úradu verejného zdravia bude pripravený opätovne testovať ľudí, u ktorých zistili koronavírus.Testovať budú aj tých, u ktorých to bude lodný lekár spoločne s posádkou považovať za potrebné. Podľa zdravotníkov všetci 12 členovia posádky, ktorí boli pozitívne testovaní, sú bez príznakov a sú len slabo nákazliví.