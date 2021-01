Matovičova vláda na dva dni prerušila zákaz vychádzania, zrejme omylom (video)

aktualizované 19. januára 15:07



19.1.2021 (Webnoviny.sk) -Vláda na dva dni prerušila zákaz vychádzania. Uviedol to podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši s tým, že podľa aktuálnych uznesení vlády platí zákaz vychádzania do nedele 24. januára, ale ten ďalší sa začína až v stredu 27. januára. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková V čase, keď sa na Slovensku koronavírusom denne nakazia tisíce ľudí a približne stovka ich v priemere denne zomrie, ide podľa Rašiho o hazard so zdravím obyvateľov. „Všetci odborníci totiž považujú zníženie mobily obyvateľstva za najúčinnejšiu zbraň v boji s koronavírusom,” podotkol. Dodal tiež, že vláda zákaz vychádzania od stredy 27. januára odsúhlasila až po takmer týždňovom rokovaní v nedeľu 17. januára a uznesenie zverejnila až na druhý deň.Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR pre agentúru SITA uviedol, že touto témou sa bude vláda SR zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. „O termíne budeme informovať,” doplnil úrad vlády.Vláda na svojom rokovaní 31. decembra 2020 rozhodla, že od 1. januára od 5:00 bude platiť zákaz vychádzania, ktorý potrvá do nedele 24. januára. Cez víkend prijal kabinet uznesenie, na základe ktorého má platiť zákaz vychádzania od stredy 27. januára do nedele 7. februára.