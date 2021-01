Rok 2020 bol pre McDonald’s nielen o solidarite, ale aj o inováciách a 25. výročí na Slovensku

Začiatok roka sa niesol v znamení veľkých plánov

Re-franšízing priniesol nové možnosti

Kríza, ktorá menila plány

Nápomocný Dobrý sused

Biznis počas pandémie

Rozširovanie služby McDelivery

Nové trendy v gastronómii

Štvrťstoročie na Slovensku

O spoločnosti McDonald's Slovensko

19.1.2021 (Webnoviny.sk) -Bilancia minulého roka ukazuje, že aj napriek turbulentnému obdobiu v gastro segmente, poklese tržieb a celkovom výraznom znižovaní návštevnosti reštaurácií, spoločnosť McDonald's neustúpila z investícií potrebných pre rozvoj biznisu pričom tiež pomáhala komunitám.Spoločnosť McDonald’s odštartovala rok 2020 otvorením prvej diaľničnej reštaurácie na Slovensku – pri Beladiciach na rýchlostnej ceste R1 v smere z Nitry na Banskú Bystricu. Reštaurácia ponúka zákazníkom všetky výhody konceptu reštaurácie novej generácie a priniesla aj nové pracovné príležitosti. Január sa stal prelomovým mesiacom v oblasti dostupnosti ponuky jedál. S partnerskou doručovacou spoločnosťou WOLT spustila donáškovú službu McDelivery. Zákazníci v spádovej oblasti v okolí štyroch vybraných bratislavských reštaurácií sa dočkali možnosti objednať si po prvýkrát na Slovensku takmer celú ponuku a vychutnať si ju v pohodlí domova. Počas roka otvorila spoločnosť McDonald’s novú prevádzku v bratislavskom Einparku a v poradí druhú prevádzku v Prešove.Po oznámení o re-franšízovaní slovenského trhu v roku 2019 spustila spoločnosť McDonald’s vo februári 1-ročný prevádzkový tréning 4 nových záujemcov o franšízu. Franšízantom spoločnosti McDonald’s sa môže stať každý záujemca, ktorý nielen disponuje vlastným vstupným kapitálom minimálne 400 000 eur, ale má hlavne má podnikateľského ducha, ekonomické zručnosti a schopnosť viesť tím ľudí. Zaujímavosťou je, že prax v gastronómii nie je vôbec potrebná, keďže McDonald’s svojím výnimočným tréningom vyškolí v priebehu jedného roka vybratých záujemcov o franšízu priamo vo svojich reštauráciách. Spoločnosť McDonald's má aktuálne 35 reštaurácií na celom Slovensku, pričom 51 % reštaurácií prevádzkujú šiesti franšízoví partneri. Traja z nich sú noví a úspešne získali tri reštaurácie práve v uplynulom roku 2020.V polovici marca vypukla pandémia ochorenia COVID-19 aj na Slovensku a ovplyvnila bežný prevádzkový chod všetkých reštaurácií. Pre spoločnosť McDonald’s bolo zabezpečenie zdravého a bezpečného prostredia pre zákazníkov a zamestnancov prioritou, a tak okamžite reagovala na sprísnené opatrenia a investície do hygieny navýšila až o 500 %. Aj napriek náročnému obdobiu, ktoré postihlo gastro sektor v minulom roku, ovplyvnilo tržby a návštevnosť prevádzok, spoločnosť McDonald’s neprepustila žiadneho zamestnanca a dokonca prijímala nových ľudí.Počas prvej a druhej vlny pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 pripravila spoločnosť McDonald’s viac ako 13 000 porcií jedla pre zdravotníkov v prvej línii. Počas prvej vlny bola poskytnutá celodenná strava pre policajných príslušníkov a vojakov, ktorí nepretržite kontrolovali hranice s Rakúskom a Maďarskom. V rámci druhej vlny sa spoločnosť McDonald’s rozhodla poskytovať zadarmo stravu do 7 nemocničných lokalít. Zamestnanci, ale aj franšízoví partneri týždenne pripravili vo svojich reštauráciách takmer 450 porcií jedla pre vyťažený zdravotný personál. McDonald’s ponúkol od konca októbra uplatniteľný benefit v podobe teplého nápoja aj pre integrovaný záchranný systém po celom Slovensku.Rok 2020 bol pre spoločnosť McDonald’s veľkou výzvou. Aj napriek mnohým obmedzeniam a finančným stratám sa zamerala na zefektívnenie inovácií a na predajné kanály, ktoré napokon ukázali v priebehu roka silný potenciál. Spolu s vysokým dopytom po objednávkach "so sebou", ktoré boli zákazníkom dostupné najmä cez McDrive a McDelivery, či v prvej vlne aj cez tzv. "McWalk", McDonald’s apeloval na zákazníkov, aby obaly z jedál správne triedili aj po konzumácii vo svojich domácnostiach. O triedenie odpadu priamo v reštaurácií sa spoločnosť stará už 18 rokov.Od spustenia doručovacej služby McDelivery v januári minulého roka sa zvýšil počet reštaurácií ponúkajúcich túto službu zo štyroch pilotných v Bratislave na šestnásť, z ktorých v súčasnosti ponúkajú službu už aj v Košiciach, Trnave a od konca roka 2020 aj v Banskej Bystrici. V tomto trende rozširovania počtu reštaurácií s McDelivery bude McDonald's pokračovať aj naďalej.McDonald's sa ani v súčasnosti neprestáva zameriavať na trendy v oblasti gastronómie. Koncom leta vyzliekla svoje burgre, ktoré začala podávať aj v "nahej verzii" bez žemle. Spoločnosť vyšla v ústrety ešte začiatkom roka aj zákazníkom, ktorí preferujú bezlepkové žemle. Novinky neobišli ani tradičnú raňajkovú ponuku. Tú McDonald’s rozšíril o lokálnu syrovú klasiku McMuffin™ Lučina a mäsový burger McCountry Breakfast. Obľúbená syrová sezóna bola v roku 2020 rozšírená o novinku Oštiepok King, ktorý priniesol do ponuky ešte viac lokálnej chuti priamo zo srdca Liptova. Spoločnosť tak potvrdila záujem spolupracovať s domácimi dodávateľmi a podporovať lokálnu produkciu.Rok 2020 bol pre spoločnosť McDonald's náročný, ale i výnimočný. V októbri 2020 to bolo presne 25 rokov od otvorenia prvej reštaurácie na Slovensku situovanej v Banskej Bystrici. Počas štvrťstoročného pôsobenia sa spoločnosť zamerala predovšetkým na inovácie, zákaznícku skúsenosť a na svojich zamestnancov. Ako dobrý sused prináša okrem rodinnej atmosféry, pestrej ponuky kvalitných jedál, taktiež neustále novinky a inovácie.Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Na Slovensku McDonald's prevádzkuje 35 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 28 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V minulom roku začal McDonald's na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2019 sa spoločnosť McDonald's Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvo z roka 2018. Od začiatku roka 2020 rozširuje McDonald's cez vybrané reštaurácie doručovaciu službu McDelivery.