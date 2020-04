Matovičova vláda pomôže aj veľkým podnikom, cez kurzarbeit chce zabrániť masívnemu prepúšťaniu

Pomoc zabráni masovému prepúšťaniu

Aj s týmto vírusom sa musíme naučiť žiť

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Štát sprístupňuje pomoc aj pre veľké podniky. "Dohodli sme sa, že existujúce schémy podpory, ktoré boli doteraz pre malé a stredné podniky, budú otvorené aj pre veľké podniky," uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík. V rámci už schválenej podpory tak podľa neho odstránili stropy a ohraničenia."Považujem tento krok za veľmi dôležitý, pretože veľké podniky sú kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva," skonštatoval. Podľa neho nemá zmysel aktuálne rozlišovať medzi malými, strednými a veľkými podnikmi, ak ide o pomoc v takejto výnimočnej situácii."Chcem veriť, že táto pomoc bude v reálnom živote účinná a najmä, že zabráni masovému prepúšťaniu," dodal. Zároveň verí, že sa prehodnotia aj tie hromadné prepúšťania, ktoré boli nahlásené.Ako doplnil minister práce Milan Krajniak, rozšírenie pomoci aj na veľké podniky, nevyžaduje žiadnu zmenu legislatívy. "Dnes už iba pripravujeme upresnenie, ako metodicky budú môcť čerpať existujúcu schému pomoci," povedal.Zároveň avizoval, že budúci týždeň predstavia ešte ďalší spôsob, ako bude môcť akýkoľvek podnikateľ bez ohľadu na svoju veľkosť dostávať podporu na udržanie pracovných miest, teda nástroj známy ako kurzarbeit.Podľa Krajniaka si tak každý zamestnávateľ s poklesom príjmov bude môcť vybrať, čo je pre neho výhodnejšie a rozhodnúť sa, či už pre existujúcu schému podpory, alebo tú pripravovanú. Doteraz štát zaregistroval vyše 6 300 žiadostí o pomoc.Minister financií Eduard Heger pripomenul, že pomoc pre veľké podniky bola pre vládu vždy prioritou. Objem pomoci podľa aktuálnych odhadov vyčíslil na desiatky až stovky miliónov eur.Šéf rezortu hospodárstva opätovne zopakoval, že by sme tak ako okolité krajiny mali postupne uvoľňovať prijaté opatrenia. "Nemá zmysel všetko podriadiť, aby bol počet nakazených čím nižší. My sa aj s týmto vírusom musíme naučiť žiť," myslí si Sulík. V utorok budúci týždeň by mal zasadať krízový štáb a práve na ňom chce túto otázku otvoriť."Moja predstava je, že by sme otvorili všetky predajne, ktoré nie sú v obchodných centrách," priblížil. Minister financií doplnil, že pracujú s rôznymi scenármi. Podľa neho je v súčasnej situácii kľúčové udržať ekonomiku."Ak sledujeme vývoj pandémie, tu sa čísla menia v hodinách, v dňoch. Teraz predikovať, čo bude o dva mesiace je zbytočne, môže sa to šesťkrát zmeniť, dôležité je, aby bola vláda flexibilná," zdôraznil.