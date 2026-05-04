|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Matovičovci kritizujú progresívcov za jednanie v kauze Šimečkovej matky, škodia celej opozícii – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky Volebné preferencie
„Ako keby si zobrali manuál zo strany Smer a len vyfarbili ho dúhovými farbičkami. V duchu - skutok sa nestal,” uviedol Matovič. Opozičné
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - „Ako keby si zobrali manuál zo strany Smer a len vyfarbili ho dúhovými farbičkami. V duchu - skutok sa nestal,” uviedol Matovič.
Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje Progresívne Slovensko (PS) za komunikáciu v kauze matky predsedu progresívcov Michala Šimečku, podľa nich škodí celej opozícii. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia Igor Matovič. Matovič ukázal priemery prieskumov politických preferencií zo šiestich rôznych prieskumných agentúr za ostatných 15 mesiacov, od minuloročného januára do tohtoročného marca.
Na nich ukázal priemer podpory pre štvoricu opozičných strán, a to PS, stranu Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie a Demokrati. Je toho názoru, že tieto subjekty nedokázali využiť kauzy koalície do nárastu voličskej podpory a držali sa spoločne na zhruba rovnakej úrovni podpory. Poukázal však na prepad ich podpory začiatkom tohto roka. Spája to so závermi auditu v kauze Marty Šimečkovej, a kritizuje PS za komunikáciu v tomto prípade.
„Ako keby si zobrali manuál zo strany Smer a len vyfarbili ho dúhovými farbičkami. V duchu - skutok sa nestal,” uviedol Matovič. Postoj progresívcov v danej kauze sa podľa neho prejavil na strate dvoch percentuálnych bodov pre štvoricu opozičných strán.
„Tie dve - tri percentá rozhodujú voľby,“ povedal Matovič. Rovnako poukázal na plánované zmeny pri voľbe poštou zo zahraničia, ktoré podľa neho budú predstavovať ďalšiu stratu pre súčasnú opozíciu.
Takto „utopené” percentá podľa jeho názoru znamenajú červený koberec pre Roberta Fica. Lídrov, najmä Progresívneho Slovenska, vyzval, aby sa začali správať zodpovedne voči krajine, voči svojim partnerom v opozícii, a tiež aby prestali pohŕdať voličmi PS.
„Volič Progresívneho Slovenska nie je jednoduchý, a nenechá sa kúpiť karafiátom,“ poznamenal a opätovne Šimečku vyzval, aby nepodceňoval svojich voličov.
Pri súčasnej konštelácii by podľa neho PS nemalo robiť komunikačné chyby a potápať ostatné opozičné strany. Matovič tiež tvrdil, že PS stratilo zhruba 2,5 percenta voličov, no ich strata sa nepremieta do ziskov iných strán a len časť z nich prechádza k iným opozičným stranám.
„Volič PS alebo celého demokratického tábora jednoduchý nie je. Ale ak sa budete zahrávať s jeho dôverou, všetci prehráme a utopíte celú loď,” adresoval progresívcom. Vystríhal, že ak celá opozícia vrátane Hnutia Slovensko nespojí sily, nič nedosiahne.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci kritizujú progresívcov za jednanie v kauze Šimečkovej matky, škodia celej opozícii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje Progresívne Slovensko (PS) za komunikáciu v kauze matky predsedu progresívcov Michala Šimečku, podľa nich škodí celej opozícii. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia Igor Matovič. Matovič ukázal priemery prieskumov politických preferencií zo šiestich rôznych prieskumných agentúr za ostatných 15 mesiacov, od minuloročného januára do tohtoročného marca.
Na nich ukázal priemer podpory pre štvoricu opozičných strán, a to PS, stranu Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie a Demokrati. Je toho názoru, že tieto subjekty nedokázali využiť kauzy koalície do nárastu voličskej podpory a držali sa spoločne na zhruba rovnakej úrovni podpory. Poukázal však na prepad ich podpory začiatkom tohto roka. Spája to so závermi auditu v kauze Marty Šimečkovej, a kritizuje PS za komunikáciu v tomto prípade.
Manuál zo strany Smer
„Ako keby si zobrali manuál zo strany Smer a len vyfarbili ho dúhovými farbičkami. V duchu - skutok sa nestal,” uviedol Matovič. Postoj progresívcov v danej kauze sa podľa neho prejavil na strate dvoch percentuálnych bodov pre štvoricu opozičných strán.
„Tie dve - tri percentá rozhodujú voľby,“ povedal Matovič. Rovnako poukázal na plánované zmeny pri voľbe poštou zo zahraničia, ktoré podľa neho budú predstavovať ďalšiu stratu pre súčasnú opozíciu.
Takto „utopené” percentá podľa jeho názoru znamenajú červený koberec pre Roberta Fica. Lídrov, najmä Progresívneho Slovenska, vyzval, aby sa začali správať zodpovedne voči krajine, voči svojim partnerom v opozícii, a tiež aby prestali pohŕdať voličmi PS.
PS stratilo 2,5 percenta voličov
„Volič Progresívneho Slovenska nie je jednoduchý, a nenechá sa kúpiť karafiátom,“ poznamenal a opätovne Šimečku vyzval, aby nepodceňoval svojich voličov.
Pri súčasnej konštelácii by podľa neho PS nemalo robiť komunikačné chyby a potápať ostatné opozičné strany. Matovič tiež tvrdil, že PS stratilo zhruba 2,5 percenta voličov, no ich strata sa nepremieta do ziskov iných strán a len časť z nich prechádza k iným opozičným stranám.
„Volič PS alebo celého demokratického tábora jednoduchý nie je. Ale ak sa budete zahrávať s jeho dôverou, všetci prehráme a utopíte celú loď,” adresoval progresívcom. Vystríhal, že ak celá opozícia vrátane Hnutia Slovensko nespojí sily, nič nedosiahne.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci kritizujú progresívcov za jednanie v kauze Šimečkovej matky, škodia celej opozícii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky Volebné preferencie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tripartita riešila aj zákon o platformovej práci. Treba nastaviť jasné pravidlá, reagoval Tomáš na kritiku odborov – VIDEO
Tripartita riešila aj zákon o platformovej práci. Treba nastaviť jasné pravidlá, reagoval Tomáš na kritiku odborov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Tajomstvo čerstvosti banánov z Lidla: Dozrievajú v slovenskej dedine Madunice
Tajomstvo čerstvosti banánov z Lidla: Dozrievajú v slovenskej dedine Madunice