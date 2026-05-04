Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Tripartita riešila aj zákon o platformovej práci. Treba nastaviť jasné pravidlá, reagoval Tomáš na kritiku odborov – VIDEO
Konfederácii odborových zväzov SR v návrhu chýba možnosť odborovo sa organizovať či štrajkovať.
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR skritizovala predložený návrh zákona o práci prostredníctvom digitálnych platforiem, ktorý pripravil rezort práce. Výhrady majú najmä k tomu, že z návrhu vypadla možnosť pre ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych platforiem sa odborovo organizovať či kolektívne vyjednávať.
Nedostatočne nastavená je podľa odborárov aj bezpečnosť a ochrana pri práci takto pracujúcich ľudí. Uviedla to prezidentka KOZ Monika Uhlerová po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR), ktorá rokovala aj o návrhu zákona o platformovej práci.
Cieľ smernice
Zákon má byť transpozíciou európskej smernice, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú platformovú prácu v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj pre tých, ktorí ju vykonávajú ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
"Cieľom smernice je a malo by byť v prvom rade zadefinovať kritéria pre takto pracujúcich ľudí, ktoré ak sa zhodujú so závislou činnosťou, tak majú požívať ochranu takú, aká prináleží zamestnancom v pracovnoprávnej legislatíve," uviedla Uhlerová. To podľa nej znamená, že títo ľudia by teda mali byť pod ochranou Zákonníka práce alebo zákona o kolektívnom vyjednávaní či noriem týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Doplnila, že pôvodný návrh legislatívy obsahoval aj možnosti pre takto pracujúcich ľudí sa odborovo organizovať a tiež kolektívne vyjednávať. Tie však podľa nej po medzirezortnom pripomienkovom konaní z návrhu vypadli. "Preto sme s touto novelou v tomto štádiu nesúhlasili, respektíve ju odporučili na ďalší legislatívny proces až po zapracovaní našich pripomienok," uviedla.
Požiadavky KOZ
KOZ požaduje do návrhu opäť zapracovať možnosť pre ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych platforiem odborovo sa organizovať či kolektívne vyjednávať a využívať pri tom všetky nástroje, ktoré ponúka zákon o kolektívnom vyjednávaní, teda napríklad aj možnosť štrajku. Požadujú tiež zapracovať možnosti krytia všetkými normami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
"Uvedomujeme si, že trh práce sa mení, formy práce sa menia, takéto formy práce budú čoraz tradičnejšie a preto by aj naša legislatíva mala na to reagovať a to tak, aby garantovala ochranu, bezpečnosť a isté sociálne štandardy pre všetkých pracujúcich," dodala Uhlerová.
Nastaviť treba jasné pravidlá
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) priblížil, že ide o transpozíciu európskej smernice. "Chceme, a EÚ to od nás chce, aby sme nastavili jasné pravidlá pre určenie toho, čo je ešte závislá práca a čo je živnosť, respektíve práca pre SZČO," priblížil po pondelkovom rokovaní tripartity.
Tomáš vysvetlil, že nastaviť treba jasné pravidlá pre ľudí, ktorí sa chcú zamestnať v digitálnej platforme ako riadni zamestnanci, aby mali rovnakú právnu ochranu. "Pokiaľ naplní prvky závislej činnosti a nebude ho chcieť tá platforma takto zamestnať, tak sa bude môcť brániť na súde," priblížil minister.
Doplnil, že v novele zákona sa tiež majú nastaviť jasné pravidlá pri ochrane osobných údajov i špecifické pravidlá bezpečnosti pri práci prostredníctvom digitálnej platformy. "Nakoniec sme sa dohodli, že ideme len v rámci tej európskej smernice a nebudeme prijímať nič nad rámec smernice," uzavrel šéf rezortu práce.
Zdroj: SITA.sk - Tripartita riešila aj zákon o platformovej práci. Treba nastaviť jasné pravidlá, reagoval Tomáš na kritiku odborov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok
Matovičovci kritizujú progresívcov za jednanie v kauze Šimečkovej matky, škodia celej opozícii – VIDEO
