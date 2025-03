Matovičovci navrhujú zmrazenie platov poslancov, prezidenta či asistentov na úroveň z roku 2024

Narábanie s verejnými financiami

Navyšovanie platov poslancov považujú za nemorálne

11.3.2025 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko navrhujú zmrazenie platov poslancov, prezidenta, asistentov poslancov a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie na úroveň z roku 2024.Návrh na zmenu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov poslanci klubu Slovensko predložili do parlamentu s vysvetlením, že spätné zníženie platov od januára 2025 by bolo retroaktívne a v rozpore s ústavou, a preto navrhujú, aby sa platy poslancov a prezidenta v druhom polroku znížili o dvojnásobok sumy, o ktorú im v prvom polroku majú byť zvýšené v porovnaní s rokom 2024.„Tým dosiahneme priemernú výšku platu poslanca v roku 2025 v priemere na úrovni roku 2024," vysvetlili predkladatelia návrhu.Súčasná vláda podľa poslancov klubu Slovensko od začiatku funkčného obdobia narába s verejnými financiami mimoriadne nehospodárne a neefektívne. Ako upozornili, okrem množstva škodlivých legislatívnych zmien, netrestaním korupcie, benevolentnosťou voči ekonomickej trestnej činnosti či zhoršeným výberom daní, prekročil deficit štátneho rozpočtu Slovenskej republiky už druhý rok päť percent HDP.Poslanci sa domnievajú, že inak tomu nebude ani v najbližších dvoch rokoch, a to aj napriek dvom schváleným a tretiemu plánovanému konsolidačnému balíčku.„Kým bežní občania zápasia s reálnym poklesom príjmov z dôvodu platenia vyššej DPH, vyšších poplatkov, znížením daňového bonusu na dieťa, inflácie, vysokých cien potravín a celkovému zhoršeniu životnej úrovne, poslancom Národnej rady SR aj prezidentovi má plat opäť narásť," upozornili predkladatelia návrhu a doplnili, že 4. marca Štatistický úrad SR zverejnil priemernú nominálnu mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2024, ktorá je vo výške 1 524 eur a predstavuje medziročný nárast o 6,6 percenta, teda o 94 eur.„Tento údaj má priamy vplyv na platové pomery niektorých ústavných činiteľov podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR," uviedli poslanci a vysvetlili, že v praxi to znamená, že v roku 2025 si poslanec v závislosti od miesta trvalého pobytu mesačne prilepší o 209 eur, respektíve o 237 eur.„Okrem toho bude mať každý poslanec o 254 eur vyšší rozpočet na úhradu nákladov spojených so zriadením svojej regionálnej kancelárie, resp. na zvýšenie odmeny pre svojho asistenta. V prípade prezidenta to však znamená medziročný nárast jeho odmeny až o 1 128 eur," upozornili poslanci hnutia Slovensko.Predkladatelia považujú v aktuálnej hospodársko-ekonomickej situácii akékoľvek navýšenie platov poslancov či prezidenta za nemorálne. V rozpore s morálkou je podľa nich aj to, že poslanci a prezident majú mať vyššie platy za to, že občanom zrušili viaceré sociálne opatrenia a zvýšili im dane.