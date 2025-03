Zlepšite kvalifikáciu svojich zamestnancov s VITA Academy a bez nákladov

Investujte do vzdelávania zamestnancov pomocou online kurzov financovaných Úradom Práce

Výhody online kurzov zadarmo pre firmy



Bez nákladov. Vzdelanie pre svojich zamestnancov získate bez finančnej záťaže. Ušetríte tak peniaze, ktoré potom investujete do iných oblastí.

Zvýšenie kvalifikácie. Zamestnanci získajú nové vedomosti a zručnosti. Lepšie kvalifikovaný tím prináša vyššiu efektivitu.

Konkurencieschopnosť. Aktualizované znalosti pomáhajú držať krok s trhom. Firma tak reaguje rýchlejšie na meniace sa trendy.

Motivácia a lojalita. Investícia do vzdelávania posilňuje tímovú morálku. Zamestnanci cítia podporu a rastú vo svojej práci.

Flexibilita. Kurzy sú prispôsobené rôznym potrebám. Môžete si vybrať školenia, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim stratégiám.

Rekvalifikácia a rozvoj: Zamestnanci získavajú možnosť prechod na nové pracovné úlohy. Tento rozvoj prispeje k dlhodobej stabilite vašej firmy.



Príklady kurzov – ktorý si vybrať?

Online kurz administrátor siete

Online kurz analýza dát

Online kurz UX/UI (Grafický Dizajn)

Online kurz Microsoft Excel Kontingenčné tabuľky

11.3.2025 (SITA.sk) -Projekt otvára dvere k bezplatnému vzdelávaniu a je ideálnym riešením pre firmy, ktoré chcú zlepšiť kvalifikáciu svojich zamestnancov. Zistite, ako sa môžete zapojiť a nechať si kompletne preplatiť kurzy vďaka tejto jedinečnej ponuke.Pre vašu firmu sú online kurzy, ktoré preplatí Úrad Práce , skvelou príležitosťou investovať do kvalifikácie zamestnancov. Tieto školenia pomáhajú zamestnancom získať praktické zručnosti a vedomosti, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť a prispievajú k lepšiemu fungovaniu firmy. Vzdelávanie tímu sa tak stáva kľúčovým faktorom rastu a stability podniku.Investovaním do online kurzov získatealebo sa dokonca pripraviť na zmenu kariéry. Školenia sú vhodné pre pracovníkov, ktorí už pracujú, ale aj pre tých, ktorí hľadajú nové príležitosti. Týmto spôsobom si zabezpečíte kvalitný tím, ktorý bude držať krok s aktuálnymi trendmi na trhu práce a prispeje k celkovému úspechu vašej firmy.Prečo by ste mali využiť túto príležitosť? Dôvodov je viacero:Výber správneho online kurzu pre zamestnancov je rozhodujúci pre rozvoj ich schopností. Preto sme pre vás pripravili prehľad príkladov kurzov, aby ste si mohli ľahko vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a kariérnym cieľom.Ak hľadáte spôsob, ako zabezpečiť bezproblémový chod IT infraštruktúry vo firme, odporúčame investovať do kurzu Administrátor siete. Kurz poskytuje praktické znalosti o konfigurácii a bezpečnosti počítačových sietí, čo je nevyhnutné pre stabilitu a ochranu firemných dát. Vaši IT profesionáli získajú zručnosti, ktoré im umožnia efektívne spravovať sieť a predchádzať potenciálnym hrozbám.Pre lepšie strategické rozhodovanie vo firme odporúčame kurz Analýza Dát. Tento kurz vybaví vašich zamestnancov modernými nástrojmi na analýzu a interpretáciu dát, čo výrazne podporí obchodné rozhodnutia. Rozšírené znalosti v tejto oblasti otvárajú dvere k novým príležitostiam a zvyšujú konkurencieschopnosť vášho tímu.Pre firmy, ktoré chcú posilniť svoju digitálnu prezentáciu a zlepšiť zákaznícky zážitok, je ideálnou voľbou kurz Online UX/UI. Zamestnanci sa naučia základy UX a UI, čo im umožní vytvárať príťažlivé a funkčné dizajny. Investícia do digitálneho dizajnu znamená lepšiu interakciu so zákazníkmi a zvýšenie celkovej atraktivity značky.Ak potrebujete zvýšiť efektivitu administratívnych a analytických procesov vo firme, odporúčame kurz Microsoft Excel Kontingenčné Tabuľky. Kurz pomáha zamestnancom zvládnuť pokročilé funkcie Excelu, vrátane práce s kontingenčnými tabuľkami, čo zefektívni analýzu dát. Efektívne využitie Excelu je kľúčové pre optimalizáciu práce a podporu lepšieho rozhodovania vo vašom tíme.Online kurzy od VITA Academy sú skvelou príležitosťou pre firmy aj jednotlivcov, ktorí chcú rásť a získať nové zručnosti bez finančných nákladov. S podporouzískate prístup k akreditovaným kurzom, ktoré vám pomôžu zostať konkurencieschopní a prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám trhu. Vzdelávanie je investícia do budúcnosti a kľúč k osobnému aj profesionálnemu rozvoju.Investujte do seba a svojich zamestnancov a využite túto jedinečnú príležitosť. Moderné online kurzy vám otvoria dvere k novým pracovným príležitostiam a poskytnú praktické zručnosti, ktoré si dnes vyžaduje trh práce. Nečakajte a posuňte svoju kariéru alebo podnikanie na novú úroveň.Informačný servis