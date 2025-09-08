Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Matovičovci nepodporia Ficovu novelu ústavy, o zmenách sú ochotní diskutovať len za jednej podmienky – VIDEO


Hnutie Slovensko nepodporí na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi novelu ústavy. Na tlačovej konferencii to uviedol ...



65f1b6b2949c7588047412 scaled 1 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko nepodporí na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi novelu ústavy. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda politického subjektu Igor Matovič. "V prípade nášho hnutia nie je o čom," zdôraznil a pripomenul, že stále platí to, čo k tejto téme povedali pred piatimi mesiacmi. Platí teda, že ich poslanci v Národnej rade (NR) SR nepodporia novelu ústavy z dielne vládnej koalície.


Matovič pripustil, že novela rieši významné otázky, ktoré sú hodné zreteľa. "Osobne to cítim, že Slovensko potrebuje v týchto otázkach zabetónovať normálnosť," povedal. Dodal ale, že nemôžu hrať túto hru premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý podľa predsedu Hnutia Slovensko hľadá zástupné témy "len aby sa zaliečal slovenským kresťanom alebo konzervatívcom".

Zmeny podporia len ak ich navrhne KDH


Matovičovci sú otvorení podpore, ak by s takýmto návrhom prišlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), do ktorého portfólia tieto otázky podľa Matoviča prirodzene patria. V takom prípade sú ochotní diskutovať o podpore zmien.

"Ficove zmeny ústavy nepodporíme. Ak so zmenami v tomto duchu príde KDH, sme ochotní ich podporiť," prízvukoval predseda Hnutia Slovenska. Poznamenal, že ak chce premiér dostáť svojim slovám o tom, že mu ide o vec, nie o politikárčenie, nechá kresťanských demokratov tieto zmeny predložiť.

Ciele novely Ústavy SR


Vládna novela Ústavy SR deklaruje ako cieľ posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život či manželstvo a rodinu.

Navrhuje sa okrem iného úprava osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa, taktiež by v prípade schválenia mali rodičia mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.

Dve pohlavia aj rovnosť mužov a žien


Výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Do ústavy chce ústavodarca návrhom zakotviť aj to, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Zaviesť by sa mohla aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

O návrhu sa rokovalo ešte pred letom, avšak napokon bolo hlasovanie presunuté na jeseň. Návrh vtedy plánovalo za určitých podmienok podporiť KDH, s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, aj poslanci Kresťanskej únie Anna Záborská a Richard Vašečka. Záborská ale v auguste zomrela. Podporiť novelu nechcel v tom čase ani poslanec Hlasu Ján Ferenčák.


Zdroj: SITA.sk - Matovičovci nepodporia Ficovu novelu ústavy, o zmenách sú ochotní diskutovať len za jednej podmienky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

