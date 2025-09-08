|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Menej scrollovania, viac stolovania: UNIQA spúšťa kampaň Buďme prítomní a pozýva rodiny k spoločnému stolu
Tagy: PR
Práve spoločné stolovanie je pritom podľa veľkého prieskumu UNIQA jedným z hlavných zdrojov rodinného pocitu bezpečia a pohody. UNIQA preto prichádza s kampaňou Buďme prítomní, aby podporila ...
Zdieľať
8.9.2025 (SITA.sk) - Práve spoločné stolovanie je pritom podľa veľkého prieskumu UNIQA jedným z hlavných zdrojov rodinného pocitu bezpečia a pohody. UNIQA preto prichádza s kampaňou Buďme prítomní, aby podporila vedomé trávenie spoločného času pri jedle. Kampaň nadväzuje na jej dlhodobú snahu posilňovať duševné zdravie a ukazuje, že aj malá zmena – spoločný obed či večera – môže priniesť do života rodín veľkú zmenu.
Prieskum UNIQA realizovaný renomovanou agentúrou NMS potvrdil, že kľúčovým ukazovateľom pocitu bezpečia v rodine nie je majetok ani prostredie, ale kvalita vzťahov. Rodiny, ktoré si prejavujú lásku, trávia spolu čas a spoločne stolujú, lepšie zvládajú stres, starajú sa o zdravie i majetok a sú viac pripravené podporiť svojich starších členov.
Nová kampaň UNIQA štartuje 1. septembra s jasným posolstvom: "Menej scrollovania, viac stolovania."
"´Bezpečný prístav´ vzniká pre človeka tam, kde si ľudia dokážu byť navzájom blízki – a k tomu prispieva aj čas pri spoločnom jedle za jedným stolom. Ako spoločnosť zameraná na potreby rodín chceme ľuďom ukázať, že rodinná pohoda sa rodí v obyčajných, jednoduchých momentoch – keď sme spolu, odložíme mobily a naozaj sa venujeme jeden druhému. Spoločné stolovanie posilňuje vzťahy, zlepšuje komunikáciu a prináša pocit istoty aj stability," hovorí Ganna Pidgorna, členka Predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a ESG.
Súčasťou kampane je aj originálny konverzačný obrus s otázkami, ktorý má podporiť rozhovory pri jedle a je pozvánkou k úprimnosti – otázky na ňom pomáhajú otvoriť témy, ku ktorým sa bežne nedostaneme. Vďaka nemu sa aj bežné stolovanie mení na priestor, kde sa rodina môže lepšie spoznať, zdieľať svoje túžby, obavy či názory. Získať ho bude možné v online kvíze na sociálnych sieťach.
Psychológ Michal Bača z Ligy za duševné zdravie vysvetľuje, prečo je spoločné stolovanie také dôležité:
"Spoločné jedenie máme hlboko zakorenené – kultúrne, možno až geneticky. Robili to celé generácie počas tisícov rokov. Nie je to len o naplnení žalúdka. V prvom rade je to čas, keď je rodina fyzicky spolu – v rovnakom čase na rovnakom mieste, hoci len na pol hodiny."
Podľa Michala Baču nie je spoločné stolovanie len o jedle. Je to chvíľa, keď sme spolu, sedíme, pozeráme sa na seba – a to nás prirodzene vedie k rozhovoru.
"Proti stresu nie je nič lepšie, ako nájsť si chvíľu a sadnúť si spolu k jedlu. Pocit bezpečia totiž pramení z prijatia – a rodina by mala byť tým miestom. Samozrejme, nie je samozrejmé stretnúť sa pri jedle, ak sme aktívni a každý má iný program, záujmy či povinnosti. Funguje to tam, kde ľudia chcú stolovať spoločne a vedome to organizujú. Nedeje sa to samo. Ak nám záleží na tom, aby sme sa stretli napríklad pri raňajkách, večeri či nedeľnom obede, dohodneme sa na tom."
Podľa Michala Baču sa rodinný život tvorí práve pri stole – ak sa počas jedenia rozprávame, odložíme mobil či tablet a sme skutočne prítomní jeden pre druhého.
"Mal by to byť čas vzájomného záujmu, rešpektu a zdieľania. Spoločné stolovanie je výborný základ – niečo, k čomu sa deti môžu neskôr vo svojom živote vracať. Často si pri stole, uvoľnení, povieme veci, ktoré by sme si zámerne nepovedali – vznikajú spontánne. Tam sa rodia aj rôzne nápady – kam pôjdeme na dovolenku, čo budeme robiť cez víkend – a potom ich môžeme spolu realizovať. Vytvárame tak rodinný život. Rastú naše vzťahy, ktoré majú z čoho žiť," dodáva Michal Bača.
Kreatívny koncept a produkciu kampane zastrešila agentúra Mannschaft a zapoja sa do nej aj známe osobnosti zo Slovenska: Fero Joke, Natália Pažická, Kristína Tormová a Alexandra Mamová.
"Vyberali sme ľudí, ktorí prinášajú do spoločnosti empatický a tolerantný pohľad, a ktorí reprezentujú rodinu v jej rozmanitých podobách. Spolupráca s nimi dáva hodnotový zmysel obom stranám," vysvetľuje Jakub Drobec, riaditeľ pre značku, marketing a komunikáciu UNIQA.
Rodiny nájdu viac informácií na samostatnej microsite budmepritomni.sk, kde si budú môcť prečítať články, rozhovory a tipy odborníkov. Nechýba ani prelinkovanie na výsledky veľkého prieskumu rodín:
Veľký prieskum rodín – Spoznajte prieskum o pocite bezpečia v slovenských rodinách
Podstatu kampane UNIQA konzultovala s odborníkmi z Ligy za duševné zdravie, ktorá prispela aj k príprave edukačného obsahu na webe.
"UNIQA sa téme duševného zdravia venuje už štyri roky. V rámci spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporujeme projekty pre deti, dospelých aj rodiny a našu pomoc rozširujeme aj do ďalších oblastí, kde vieme, že ju rodiny na Slovensku potrebujú – pri starostlivosti o členov rodiny, ktorí sú na pomoc odkázaní. Podporu rodín v každej podobe vnímame ako náš prirodzený záväzok, pretože veríme v zodpovednosť za lepší život nás všetkých," zdôrazňuje Ganna Pidgorna z UNIQA.
Kampaň "Buďme prítomní" má ambíciu nielen šíriť osvetu, ale aj inšpirovať rodiny k vedomej zmene správania – aby častejšie odkladali mobily a sadali si k spoločnému stolu. Podľa odborníkov totiž práve takéto chvíle zvyšujú spokojnosť, stabilitu a pocit bezpečia v rodinách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Menej scrollovania, viac stolovania: UNIQA spúšťa kampaň Buďme prítomní a pozýva rodiny k spoločnému stolu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prieskum UNIQA realizovaný renomovanou agentúrou NMS potvrdil, že kľúčovým ukazovateľom pocitu bezpečia v rodine nie je majetok ani prostredie, ale kvalita vzťahov. Rodiny, ktoré si prejavujú lásku, trávia spolu čas a spoločne stolujú, lepšie zvládajú stres, starajú sa o zdravie i majetok a sú viac pripravené podporiť svojich starších členov.
Konverzačný obrus ako súčasť kampane
Nová kampaň UNIQA štartuje 1. septembra s jasným posolstvom: "Menej scrollovania, viac stolovania."
"´Bezpečný prístav´ vzniká pre človeka tam, kde si ľudia dokážu byť navzájom blízki – a k tomu prispieva aj čas pri spoločnom jedle za jedným stolom. Ako spoločnosť zameraná na potreby rodín chceme ľuďom ukázať, že rodinná pohoda sa rodí v obyčajných, jednoduchých momentoch – keď sme spolu, odložíme mobily a naozaj sa venujeme jeden druhému. Spoločné stolovanie posilňuje vzťahy, zlepšuje komunikáciu a prináša pocit istoty aj stability," hovorí Ganna Pidgorna, členka Predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a ESG.
Súčasťou kampane je aj originálny konverzačný obrus s otázkami, ktorý má podporiť rozhovory pri jedle a je pozvánkou k úprimnosti – otázky na ňom pomáhajú otvoriť témy, ku ktorým sa bežne nedostaneme. Vďaka nemu sa aj bežné stolovanie mení na priestor, kde sa rodina môže lepšie spoznať, zdieľať svoje túžby, obavy či názory. Získať ho bude možné v online kvíze na sociálnych sieťach.
Spoločné stolovanie proti stresu
Psychológ Michal Bača z Ligy za duševné zdravie vysvetľuje, prečo je spoločné stolovanie také dôležité:
"Spoločné jedenie máme hlboko zakorenené – kultúrne, možno až geneticky. Robili to celé generácie počas tisícov rokov. Nie je to len o naplnení žalúdka. V prvom rade je to čas, keď je rodina fyzicky spolu – v rovnakom čase na rovnakom mieste, hoci len na pol hodiny."
Podľa Michala Baču nie je spoločné stolovanie len o jedle. Je to chvíľa, keď sme spolu, sedíme, pozeráme sa na seba – a to nás prirodzene vedie k rozhovoru.
"Proti stresu nie je nič lepšie, ako nájsť si chvíľu a sadnúť si spolu k jedlu. Pocit bezpečia totiž pramení z prijatia – a rodina by mala byť tým miestom. Samozrejme, nie je samozrejmé stretnúť sa pri jedle, ak sme aktívni a každý má iný program, záujmy či povinnosti. Funguje to tam, kde ľudia chcú stolovať spoločne a vedome to organizujú. Nedeje sa to samo. Ak nám záleží na tom, aby sme sa stretli napríklad pri raňajkách, večeri či nedeľnom obede, dohodneme sa na tom."
Podľa Michala Baču sa rodinný život tvorí práve pri stole – ak sa počas jedenia rozprávame, odložíme mobil či tablet a sme skutočne prítomní jeden pre druhého.
"Mal by to byť čas vzájomného záujmu, rešpektu a zdieľania. Spoločné stolovanie je výborný základ – niečo, k čomu sa deti môžu neskôr vo svojom živote vracať. Často si pri stole, uvoľnení, povieme veci, ktoré by sme si zámerne nepovedali – vznikajú spontánne. Tam sa rodia aj rôzne nápady – kam pôjdeme na dovolenku, čo budeme robiť cez víkend – a potom ich môžeme spolu realizovať. Vytvárame tak rodinný život. Rastú naše vzťahy, ktoré majú z čoho žiť," dodáva Michal Bača.
Kampaň podporili známi influenceri
Kreatívny koncept a produkciu kampane zastrešila agentúra Mannschaft a zapoja sa do nej aj známe osobnosti zo Slovenska: Fero Joke, Natália Pažická, Kristína Tormová a Alexandra Mamová.
"Vyberali sme ľudí, ktorí prinášajú do spoločnosti empatický a tolerantný pohľad, a ktorí reprezentujú rodinu v jej rozmanitých podobách. Spolupráca s nimi dáva hodnotový zmysel obom stranám," vysvetľuje Jakub Drobec, riaditeľ pre značku, marketing a komunikáciu UNIQA.
Rodiny nájdu viac informácií na samostatnej microsite budmepritomni.sk, kde si budú môcť prečítať články, rozhovory a tipy odborníkov. Nechýba ani prelinkovanie na výsledky veľkého prieskumu rodín:
Veľký prieskum rodín – Spoznajte prieskum o pocite bezpečia v slovenských rodinách
UNIQA pokračuje v podpore duševného zdravia
Podstatu kampane UNIQA konzultovala s odborníkmi z Ligy za duševné zdravie, ktorá prispela aj k príprave edukačného obsahu na webe.
"UNIQA sa téme duševného zdravia venuje už štyri roky. V rámci spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporujeme projekty pre deti, dospelých aj rodiny a našu pomoc rozširujeme aj do ďalších oblastí, kde vieme, že ju rodiny na Slovensku potrebujú – pri starostlivosti o členov rodiny, ktorí sú na pomoc odkázaní. Podporu rodín v každej podobe vnímame ako náš prirodzený záväzok, pretože veríme v zodpovednosť za lepší život nás všetkých," zdôrazňuje Ganna Pidgorna z UNIQA.
Kampaň "Buďme prítomní" má ambíciu nielen šíriť osvetu, ale aj inšpirovať rodiny k vedomej zmene správania – aby častejšie odkladali mobily a sadali si k spoločnému stolu. Podľa odborníkov totiž práve takéto chvíle zvyšujú spokojnosť, stabilitu a pocit bezpečia v rodinách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Menej scrollovania, viac stolovania: UNIQA spúšťa kampaň Buďme prítomní a pozýva rodiny k spoločnému stolu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Matovičovci nepodporia Ficovu novelu ústavy, o zmenách sú ochotní diskutovať len za jednej podmienky – VIDEO
Matovičovci nepodporia Ficovu novelu ústavy, o zmenách sú ochotní diskutovať len za jednej podmienky – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Hlas dostal pokutu 5-tisíc eur, neskoro zverejnil zmluvu o pôžičke od Pellegriniho sestry
Hlas dostal pokutu 5-tisíc eur, neskoro zverejnil zmluvu o pôžičke od Pellegriniho sestry