Matovičovci nepresadili uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii

Potvrdenie príslušnosti k EÚ

Jeden z najdôležitejších krokov

7.5.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR nepresadili uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii (EÚ) , ktoré predložili poslanci okolo Igora Matoviča hnutie Slovensko ). Jeho prijatím by sa parlament uzniesol aj naďalej podporovať členstvo Slovenska v EÚ ako suverénneho a stabilného partnera.Ďalej by Národná rada vyhlásila, že bude podporovať rozvoj vzájomných vzťahov s Úniou, bude zodpovedným a konštruktívnym partnerom pri riešení výziev a bude rešpektovať všetky záväzky, ktoré našej krajine z členstva vyplývajú.Okrem spomínaných vyhlásení by prijatím uznesenia parlament naďalej rešpektoval rozhodnutie Slovákov vstúpiť do EÚ a zaviazal sa, že nebude podnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore s výsledkom referenda o vstupe do Únie.„Navrhovalo sa prijatie uznesenia Národnou radou SR, ktorou v duchu zásad, na ktorých je SR postavená a ktoré presadzuje smerom dovnútra aj navonok, potvrdzuje svoju civilizačnú a hodnotovú príslušnosť k EÚ a deklaruje dôležitosť členstva v EÚ a považuje ju za svoj životný priestor," uviedli poslanci v predloženom materiáli.Zákonodarcovia označili vstup Slovenska do EÚ za jeden z najdôležitejších krokov v ére samostatnosti našej krajiny. Dodávajú, že sa tak zlepšila životná úroveň občanov, za pozitívne pokladajú spoločný voľný trh, voľný pohyb osôb, tovaru a služieb či množstvo zahraničných investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta.Slovensko dostalo oficiálne pozvanie na rokovanie o vstupe do EÚ 10. decembra 1999 vo fínskych Helsinkách. Rokovania sa oficiálne začali 15. februára roku 2000.V polovici apríla 2003 došlo k slávnostnému podpisu Zmluvy o pristúpení k Európskej únii, avšak nasledovalo ešte referendum, v ktorom mohli občania Slovenska o vstupe do únie rozhodnúť. Uskutočnilo sa 16. a 17. mája 2003. Slovensko sa oficiálne stalo členom Európskej únie 1. mája 2004.