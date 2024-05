Opoziční poslanci predložili uznesenie, ktorým by odsúdili ruskú agresiu voči Ukrajine. Poslanci parlamentu ho neprijali

Kroky Ruska podkopávajú bezpečnosť a stabilitu

Agresia neodráža vôľu ruského národa

7.5.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu neprijali uznesenie, ktorým by pri príležitosti druhého výročia začatia vojny na Ukrajine odsúdili ruskú vojenskú agresiu voči nášmu východnému susedovi. Uznesenie predložili opoziční poslanci strán Sloboda a Solidarita , hnutia Progresívne Slovensko Navrhovali, aby plénum v uznesení zdôraznilo, že ruská agresia voči nezávislému a suverénnemu štátu Ukrajine je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN , Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko.„Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu,“ píše sa v uznesení. Druhé výročie vojny na Ukrajine sme si pripomenuli 24. februára.Opozícia chcela uznesením žiadať Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie, bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.Zároveň by žiadala Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu a úprimne hľadalo riešenia mierovou cestou. Opoziční poslanci tiež uznesením navrhovali potvrdiť, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny.„Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy,“ uvádza sa v závere uznesenia. Uvedené záväzky potvrdili spoločne poslanci koalície aj opozície už v predchádzajúcom volebnom období, keď spoločne prijali obdobné znenie uznesenia.„Poslanci za tie isté politické strany by preto nemali mať problém prijať opätovné odsúdenie konania Ruskej federácie v čase druhého výročia tejto agresie,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.