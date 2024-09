Matovičovci prišli do parlamentu v tričkách s nápismi a Danko ich chcel vykázať, videl v tom politickú reklamu (video)

Politická reklama to nebola

Horalky prekážali, alkohol nie

24.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko prišli na rokovanie Národnej rady (NR) SR v červených tričkách s nápismi „Zvýšili sebe platy, ľuďom dane“.Podpredseda parlamentu Andrej Danko SNS ), ktorý rokovaniu predsedal, ich za to chcel vykázať zo sály. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky „Rokovací poriadok vylučuje vnášanie predmetov s politickou reklamou do sály NR SR. Predmetné tričká však nie sú politickou reklamou na žiadne konkrétne politické hnutie či stranu,“ uviedol.Hnutie Slovensko tiež poukázalo, že sa nezúčastnilo na stretnutí s predsedom vlády Robertom Ficom Smer-SD ), ktoré sa týkalo konsolidačných opatrení, a na ktorom sa spomedzi pozvaných opozičných lídrov zúčastnili Michal Šimečka Progresívne Slovensko ) a Milan Majerský KDH ).Politický subjekt uviedol, že chce bojovať proti ožobračovaniu ľudí, a to aj tým, že bude poukazovať na „na fakty a pravdu o tom, čo robí vládna koalícia“.„Dankovi prekážali Horalky v pléne NR SR, ale alkohol už nie. Teraz mu prekážajú tieto naše tričká, na ktorých nie je žiadna politická reklama, len holá pravda o vládnej koalícii, teda aj o ňom. Preto sú preňho neprijateľné a vymýšľa spôsob, ako by sa vyhol pohľadu do tohto zrkadla,“ myslí si predseda hnutia Igor Matovič