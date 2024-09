Policajti objasnili dopravnú nehodu, pri ktorej zomrel 21-ročný chodec, vodič sa chcel auta zbaviť v jazere (video)

Analyzovali aj kamerové záznamy

24.9.2024 (SITA.sk) - Policajti objasnili tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej v nedeľu skoro ráno prišiel na ceste pri obci Kúty v okrese Senica o život 21-ročný chodec.Vodič auta, ktoré mladíka zrazilo, z miesta nehody ušiel, neposkytol mu a ani neprivolal pomoc. Policajti po náročnom pátraní našli smrtiace vozidlo v jazere.„Náročnou operatívno-pátracou činnosťou a analýzou množstva kamerových záznamov sa im podarilo zistiť, kde sa auto nachádza a kto ho mal v čase skutku šoférovať,“ informovala trnavská polícia.Vodič auto najskôr ukryl v jednej z obcí v okrese Malacky. V noci z nedele na pondelok sa ho potom snažiť zbaviť v jazere pri obci Borský Svätý Jur. Odtiaľ si ho už vytiahli policajti spolu hasičmi.Krátko na to policajti vypátrali a zadržali aj samotného vodiča. Kriminalisti zadržali a do policajnej cely umiestnili aj 29-ročnú spolujazdkyňu.Vyšetrovateľ obvinil 50-ročného muža z prečinov usmrtenia, neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom, a keďže šoféroval v čase, keď to mal súdom zakázané, aj z marenia výkonu úradného rozhodnutia.Zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V zmysle zákona môže obvinenému mužovi hroziť trest odňatia slobody až na 5 rokov.Mladú ženu vyšetrovateľ obvinil z prečinu neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom, za čo jej môže hroziť strata slobody až na tri roky.