Matovičove výroky sú podľa Šeligu problematické. Minister prekrýva všetko dobré, čo vláda urobila, tvrdí

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) poprel spoluprácu vládnej koalície s poslancom Tomášom Tarabom a ďalšími poslancami združenými v mimoparlamentnej strane Život - národná strana. Koaličný poslanec to povedal po hlasovaní o odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).Priznal, že sa na to pýtal aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Šeligovi je ľúto, že sa ukázalo, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) je za predčasné voľby. Celé to podľa neho bolo len barličkou na definitívne povalenie vlády.Dodal, že strana SaS sa očividne nikdy nechcela vrátiť do vlády. Pripustil však, že Matovičove výroky sú problematické, no nechce, aby sa Matovičom prekrylo všetko dobré, čo robí súčasná vláda. Zákony chcú podľa Šeligu presadzovať rokovaním, a to aj so stranou SaS.Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič zostal po utorkovom hlasovaní poslancov v Národnej rade SR ministrom financií. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 73 poslancov. Na odvolanie bolo potrebných prinajmenšom 76 hlasov, a teda chýbali tri hlasy.