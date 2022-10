Mazák nepodá odvolanie proti disciplinárnemu oslobodeniu sudkyne Haitovej, stotožňuje sa s rozhodnutiami senátu

Ostáva vo funkcii sudkyne

Skutok nebol preukázaný

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nepodá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorým bola sudkyňa Andrea Haitová oslobodená spod návrhu na zbavenie funkcie sudkyne z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý bola disciplinárne stíhaná.Rada o tom informuje na svojej internetovej stránke s tým, že Mazák sa stotožňuje predovšetkým s dôvodmi rozhodnutia disciplinárneho senátu, podľa ktorých „vzhľadom na neexistenciu zvukového záznamu, značný časový odstup a s tým súvisiacu neschopnosť členov osobitnej komisie verne reprodukovať, čo na jej rokovaní odznelo, ako aj na to, že vo svedeckých výpovediach vznikol zásadný rozpor o kontexte prípadu, nebolo možné ustáliť ani kontext a ani znenie zásadnej otázky, na ktorú mala stíhaná sudkyňa klamlivo odpovedať“.Šéf súdnej rady pripomenul, že ani po znaleckom dokazovaní polícia nedokázala jednoznačne odpovedať na to, kedy presne došlo k vymazaniu údajov v mobile sudkyne Krajského súdu v Bratislave Haitovej.„Takto zistený skutkový stav, ktorý už objektívne nemožno žiadnym spôsobom doplniť, nepostačoval na uznanie viny sudkyne Andrey Haitovej a teda ani na uloženie disciplinárneho opatrenia spočívajúceho v jej odvolaní z funkcie sudkyne," skonštatoval Mazák. Doplnil, že podanie odvolania by za takého stavu veci bolo iba formálnym úkonom a preto rozhodol o nevyužití tohto opravného prostriedku.Senát Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok 3. októbra oslobodil Haitovú spod návrhu na zbavenie funkcie sudkyne. Ako uviedla predsedníčka senátu Anita Filová , nebolo totiž preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bola disciplinárne stíhaná.Sestra bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej čelila disciplinárnemu návrhu na zbavenie funkcie sudkyne, ktorý podala ešte v roku 2020 bývalá šéfka Súdnej rady SR Lenka Praženková . Dôvodom malo byť, že sudkyňa na vypočutí pred súdnou radou údajne klamala o vymazaní 17 kontaktov a komunikácií z mobilného telefónu, ktorý jej v roku 2019 zaistili príslušníci Národnej kriminálnej agentúry.