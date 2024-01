Matovičovo hnutie chce meniť aj ústavu, obáva sa udeľovania milostí a amnestií

Udeľovanie amnestií a zmena Trestného poriadku

Amnestie sa v minulosti udeľovali pri príležitosti zvolenia nového prezidenta. Exprezident Rudolf Schuster udelil amnestiu aj pri príležitosti 20. výročia samostatnosti SR.





17.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko okolo Igora Matoviča chcú novelizovaťv súvislosti s udeľovaním milostí a amnestií. Predkladatelia sú podľa vlastných slov znepokojení vedomím, že prezident má v oblasti udeľovania milostí a vo veľkej miere amnestií prakticky neobmedzené možnosti.Súhlas vlády sa vyžaduje len pri amnestii a zrušenie milosti alebo amnestie parlamentom si vyžaduje kvalifikovanú ústavnú väčšinu. Predkladatelia chcú v súvislosti s udeľovaním milostí a amnestií meniť aj Trestný poriadok, na základe čoho by udelením milosti či amnestie nebolo možné odpustiť, zmierniť alebo zahladiť súdmi uložené tresty v trestných konaniach za niektorých z trestných činov korupcie či založenia, zosnovania a podporovania zločineckej alebo teroristickej skupiny. Poslanci by mali o navrhovaných úpravách rokovať na februárovej schôdzi so začiatkom 30. januára.Pre zákonodarcov hnutia Slovensko je neakceptovateľné, že by páchatelia korupcie mohli byť prezidentom omilostení alebo amnestovaní bez toho, aby to vo verejnosti výraznejšie zarezonovalo.„Keďže amnestia a milosť musia slúžiť iba na všeobecne rešpektovaný účel, cieľom novely ústavného zákona je zavedenie ústavne konformného splnomocňovacieho ustanovenia, vďaka ktorému bude možné v osobitnom zákone stanoviť a špecifikovať obmedzenia o výnimky pri udeľovaní milostí a amnestií," píšu poslanci v predloženom materiáli.Navrhovatelia upozorňujú, že historické skúsenosti s tzv. Mečiarovými amnestiami a aktuálna spoločensko-politická situácia, keď sa bez diskusie radikálne znižujú trestné sadzby v skrátenom legislatívnom konaní, predstavujú v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami reálne ohrozenie verejného záujmu Slovenska a jej obyvateľov.„Novozvolený prezident by mohol omilostiť alebo amnestovať páchateľov akýchkoľvek trestných činov. Medzi nimi aj takých, ktorí spravodlivosti dlhodobo práve za pomoci štátnej moci úspešne unikali," tvrdia predstavitelia hnutia Slovensko.Dodávajú, že v súčasnosti existujú pri udeľovaní milosti a amnestií len minimálne obmedzenia a ak sa prezidentom stane „náš človek", môže udeliť amnestiu „jeho ľuďom".