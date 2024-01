Na štvrtom občianskom proteste pod Tatrami vystúpi aj exprezident Kiska

Jediným správnym riešením je pokračovať

17.1.2024 (SITA.sk) - V Poprade sa vouskutoční už štvrtý občiansky protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, navrhovaným zmenám v trestných kódexoch a ďalším krokom vlády.Medzi rečníkmi tentokrát vystúpi aj bývalý prezident Andrej Kiska . Informovali o tom agentúru SITA organizátorky protestu Lenka Sako a Sofia Trommlerová. Protest sa začne opred nákupným centrom Forum.„Vládna moc i naďalej pokračuje vo valcovaní právneho štátu a demokratických princípov. Nasilu a expresne rýchlo presadzuje zmeny, ktoré zo Slovenska urobia menej bezpečnú krajinu pre drvivú väčšinu jej obyvateľov a, naopak, urobia z nej veľmi bezpečnú krajinu pre pár vyvolených, pre „našich ľudí“,“ skonštatovala Sako. Riadenie štátu zo strany vládnej moci v súčasnosti označila za nekompetentné.„Posledným dôkazom je dosadenie stredoškolsky vzdelaného bývalého futbalistu do vedenia štátnej spoločnosti Tipos s miliardovými tržbami, aj keď podmienkou na túto pozíciu je vysoká škola,“ uviedla. Vládnej moci tiež vyčíta, že i naďalej pokračuje v dezorientovanej zahraničnej politike.„Už sa neklaňajú len Rusku, najnovšie premiér a minister zahraničných vecí sympatizujú aj s teroristom zo Severnej Kórei a volajú to sebavedomá zahraničná politika. V takejto situácii je jediným správnym riešením pokračovať v protestoch proti vládnej moci, ktorá sa takto správa,“ zhodnotila Sako.Trommlerová zase hovorí o tvrdom boji o moc v rámci vládnej koalície. „Najskôr Andrej Danko vydieral svojou prezidentskou kandidatúrou Petra Pellegriniho. Následne, keď sa Dankovi tvrdohlavý bratislavský semafor nevyhol z cesty, karta sa obrátila a mocenskú hru hrajú čelní predstavitelia Hlasu,“ poznamenala.V súvislosti s nehodou Danka ďalej polícii vyčíta, že o nej neinformovala rýchlo a transparentne, ale útržkovito a spomalene.„Ak by chcel Pellegrini tlačiť na Danka, aby prestal s útokmi na Pelegriniho, nerobil by to inak. Slovensko sa tak pod vedením tejto koalície stáva krajinou, kde sa havária podpredsedu parlamentu nevyšetruje, ale zneužíva na vybavovanie si účtov. Ako v béčkovom mafiánskom filme,“ zhodnotila Trommlerová.