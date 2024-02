Matovičovo hnutie požaduje rovnaké príležitosti aj pre rómskych občanov, médiá vyzýva k zobrazeniu pozitívnych príkladov z komunity (video)

79. výročie vraždy Rómov

Viaceré predbežné návrhy

Uznesenie k porušovaniu základných práv a slobôd

23.2.2024 (SITA.sk) - Rómovia sú rovnakou súčasťou Slovenska ako všetky iné etniká a národnosti. Preto si zaslúžia aj rovnaké príležitosti a riešenie problémov, ktorým musia čeliť. Uviedla to poslankyňa Anežka Škopová hnutie Slovensko ) na piatkovej tlačovej besede.Pripomenula, že v slovenských školách neustále dochádza k segregácii rómskych detí. Oddelenými rómskymi izbami sa segregácia prejavuje aj v zdravotníctve. Podľa Škopovej dochádza k nerovnému prístupu pri vyšetreniach u lekára a taktiež sú im poskytované horšie služby ako ostatným pacientom.Poslanec Viliam Tankó (hnutie Slovensko) zároveň poznamenal, že v piatok si pripomíname 79. výročie vraždy Rómov v Dubnici nad Váhom. Vo februári roku 1945 ich pod zámienkou prepravy do nemocnice nemeckí vojaci naložili na nákladné auto a previezli do zbrojovky, kde 26 z nich zavraždili."Zabili ich len preto, že boli Rómovia, len preto, že nepatrili ku komunite, o ktorej si oni mysleli, že je čistá a prínosná pre spoločnosť. Na Slovensku sme stále konfrontovaní s rasistickými a neonacistickými názormi. Rasizmus v 21. storočí v demokratickej krajine nemá miesto," dodal Tankó. Poslanec Lukáš Bužo (hnutie Slovensko) zároveň vyzval médiá, aby nezverejňovali len to, čo im "hrá do karát", ale aby písali aj o pozitívnych prípadoch z rómskej komunity. Národná rada SR bude v utorok hlasovať o viacerých predložených návrhoch. Medzi nimi sa nachádza aj návrh na vydanie zákona o jednorazovom odškodnení osôb, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom. Suma navrhovaného jednorazového odškodnenia je 10-tisíc eur.Predkladateľmi sú poslanci hnutia Slovensko. Hnutie zákon predkladalo už v minulom volebnom období, v máji minulého roka prešiel do druhého čítania, no ďalej sa o ňom nerokovalo. Výška navrhovaného jednorazového odškodnenia sa však oproti pôvodnému návrhu zvýšila, vtedy suma činila päťtisíc eur."Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá sa podrobila v období od 1. júla 1966 do 31. decembra 2004 v zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky sterilizácii v rozpore s právom. O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca ministerstvo," píše sa v návrhu. Cieľom je podľa navrhovateľov uzavretie tejto ľudsko-právnej a spoločenskej témy, v súvislosti s ktorou sa vláda v roku 2021 uznesením ospravedlnila za sterilizácie žien v rozpore s právom.Poslancov počas hlasovania čaká aj hlasovanie o uznesení k porušovaniu základných práv a slobôd z dôvodu rasy, farby pleti a príslušnosti k národnosti či etnickej skupine garantovaných Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Predkladateľmi uznesenia sú poslanci za hnutie Slovensko.Požadujú, aby Národná rada SR dôrazne odsúdila všetky spomínané prípady porušovania základných práv a slobôd i diskriminácie. Prijatím uznesenia má parlament vyzvať vládu na prijatie ráznych opatrení na zabezpečenie dodržiavania ústavy a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovensko viazané. Parlament má taktiež vládu zaviazať, aby do konca tohto roku predložila Národnej rade SR správu o vykonaní krokov v tejto oblasti a taktiež o stave dodržiavania základných práv a slobôd v našej krajine.