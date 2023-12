Matovičovo hnutie Slovensko skritizovalo Ficovu vládu, vraj popierajú svoje vlastné ciele

Výbor zrušil viaceré veci

Ministrovi nemohli klásť otázky

11.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko kritizuje vládu Roberta Fica Smer-SD) za popieranie svojich vlastných cieľov. Vládny kabinet si vo svojom programovom vyhlásení v časti Demokratická tvorba a uplatňovanie práva určil dva ciele, a to podporu nárastu kvality tvorby návrhov zákonov a obnovu spoločenského dialógu pri tvorbe a schvaľovaní návrhov zákonov.Oba ciele podľa hnutia poprela predložením 15 návrhov na skrátené legislatívne konanie k vládnym novelám zákonov. Poslanci hnutia tvrdia, že k „znižovaniu kvality tvorby zákonov" sa pridal aj ústavnoprávny parlamentný výbor, ktorý má byť „výkladnou skriňou dodržiavania pravidiel normotvorby a vzorom pre ostatné výbory".„Ústavnoprávny výbor už na svojom prvom zasadnutí zrušil pravidlo pre stíšenie legislatívneho procesu a vyššiu kvalitu tvorby práva, ktorou bola 48-hodinová lehota na podanie pozmeňujúcich návrhov pred zasadnutím výboru, inak neboli prerokované. Výbor si ju pod vedením nového predsedu Miroslava Čellára (Hlas-SD) skrátil na 24 hodín s výnimkou, že koaličná väčšina na výbore môže dodržiavania tejto lehoty aj zrušiť," upozornil bývalý predseda výboru Milan Vetrák (Slovensko).Výbor taktiež zrušil poradnú komisiu, ktorá bola zložená zo zástupcov právnických fakúlt, profesijných právnických organizácií či Slovenskej akadémie vied , ktoré majú právo nominovať kandidátov na verejné funkcie v gescii výboru.„Nominačná komisia preukázala svoje opodstatnenie. Pomáhala výboru dodržiavať lehoty na verejné vypočutie kandidátov na verejné funkcie a odborne posudzovať ich koncepcie, stratégie a projekty ďalšieho rozvoja inštitúcie, ktorú majú záujem viesť," dodal Vetrák.Súčasný predseda výboru Čellár sa podľa hnutia Slovensko negatívne zviditeľnil aj v súvislosti so zamedzením kladenia otázok od opozičných poslancov ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) na výbore k rozsiahlej novele Trestného zákona, ktorá by mala zrušiť špeciálnu prokuratúru.„Rozumiem, že tlak vlády na predsedu výboru porušovať rokovací poriadok parlamentu je obrovský, ale ak si chce zachovať aspoň nejaký kredit, mal by sa voči tomu rázne ohradiť," uviedol bývalý predseda ústavnoprávneho výboru.