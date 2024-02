Matovičovo hnutie vyzvalo Huliaka na vzdanie sa mandátu, pre slová o zastrelení hovorcu žiadajú aj odovzdanie zbrojného preukazu

Huliakove slová odsudzujú

29.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko vyzýva poslanca Národnej rady (NR) SR Rudolfa Huliaka (zvolený na kandidátke SNS ) na vzdanie sa poslaneckého mandátu.Rovnako by sa podľa politického subjektu mal okamžite ospravedlniť a odovzdať zbrojný preukaz a zbrane. Hnutie Slovensko takto reaguje na Huliakove slová o tom, že jeho hovorca Matúš Bystriansky by mal byť „bez mihnutia oka zastrelený".Huliak sa vyjadroval pre médium E-report na margo zahraničnej cesty ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) v Abú Dhabi. Konštatoval, že Bystriansky sa jej prakticky votrel do limuzíny a dodal, že ho zarazila činnosť ochrankárov.„Takýto človek by mal byť bez mihnutia oka zastrelený," vyjadril sa poslanec s tým, že hovorca hnutia Slovensko „doslova a dopísmena riskoval, že ho niekto odstrelí z ochrany ústavných činiteľov". Matovičovci Huliakove slová rázne odsudzujú.Samotný Bystriansky označil za smutné, že niekto, kto dokáže čosi takéto vypustiť z úst, disponuje zákonodarnou mocou.„Ešte horšie je, že je držiteľom zbrojného preukazu a môže vlastniť a používať strelné zbrane. Dôkazom toho, že sa od slov ku skutkom dá prejsť veľmi rýchlo, je nedávny prípad masakru na univerzite v Prahe," vraví hovorca hnutia Slovensko. Bystriansky je tiež toho názoru, že Huliakove slová by mali posúdiť orgány činné v trestnom konaní.„Toto sú presne tí 'hrdinovia'. Správajú sa k verejným financiám ako prasce pri hrante a keď si niekto dovolí ich s mrhaním konfrontovať, tak podľa nich ho treba zastreliť, aby sa už zbytočne nepýtal," vraví predseda hnutia Slovensko Igor Matovič Bystrianskeho označil za mladého a čestného človeka, ktorý len chce, aby politickí predstavitelia nerozkrádali spoločné zdroje. „Takýto primitívny prístup od sluhov mafie si určite nezaslúži,“ uzavrel Matovič.Slováci, ktorí podľa vyjadrenia ministerstva kultúry šikanovali ministerku Martinu Šimkovičovú na jej pracovnej ceste v Abu Dhabi, boli hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky a jeho kameraman.Hnutie Igora Matoviča sa rozhodlo sledovať pracovnú cestu ministerky, pretože sa mu zdalo podozrivé, prečo by mala zahraničná pracovná cesta v luxusnej dovolenkovej destinácii trvať až šesť dní, keď konferencia UNESCO, ktorá bol dôvodom cesty, trvala len dva a pol dňa.„Správne sme predpokladali, že túto nákladnú zahraničnú cestu Šimkovičovej nebudú pokrývať slovenské médiá. Preto sme sa rozhodli, že pošleme našich chalanov „skontrolovať“, ako pani ministerka na zahraničnej ceste pracuje, či nás vzorne reprezentuje, a tiež opýtať sa jej, aký význam mala jej cesta a prečo má trvať ešte dva dni po konferencii,“ uviedlo hnutie.