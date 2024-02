Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Gašparovič požiadal v Bosne o azyl, našli ho v Mostare

Auto stálo pred bytovkou

Súd zrušil zatykač

29.2.2024 (SITA.sk) - Po bývalom vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry Mariánovi Kučerkovi a bývalom šéfovi operatívcov NAKA Jánovi Kaľavskom požiadal o azyl v Bosne a Hercegovine aj bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Informuje o tom na svojej internetovej stránke Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) . Zatiaľ čo Kučerka sa zdržuje v Sarajeve a Kaľavský v meste Trebinje, Gašparovič podľa investigatívcov pobýval v Mostare.„Jeho škodovku s bratislavskými evidenčným číslom vozidla, na ktorej do Bosny a Hercegoviny prišiel, sme začiatkom februára našli zaparkovanú pred vchodom do bytovky v Mostare. Paradoxne v blízkosti sídla dvoch dôležitých bosnianskych bezpečnostných agentúr – Štátneho úradu pre pátranie a ochranu (SIPA) a Spravodajskej a bezpečnostnej služby (OSA)," uviedlo ICJK.Zároveň pripomenulo, že Gašparoviča právoplatne odsúdili za korupciu . „Z väzenia sa dostal na podmienku po takmer dvadsiatich mesiacoch. Najvyšší súd v januári rozhodol, že mal dostať vyšší trest," pripomenulo centrum s tým, že Gašparovič už vtedy na súde nebol prítomný.„Najvyšší súd o tom, že Gašparovič je v Bosne a Hercegovine, informoval Interpol. Preto 17. januára 2024 rozhodol, že bude proti nemu konať ako proti ušlému. Hneď na druhý deň ráno Gašparovičov advokát Adrián Kucek súdu doručil list, v ktorom súhlasí s konaním vo svojej neprítomnosti. Nekonalo sa teda proti nemu ako proti ušlému a súd dokonca zrušil aj zatykač," pripomenulo ICJK.Keďže najvyšší súd vyhovel dovolaniu úradu špeciálnej prokuratúry, Gašparovičov prípad vracia späť inému senátu Najvyššieho súdu, ktorý musí rozhodnúť znova a podľa ICJK je pravdepodobné, že čin bude posudzovať prísnejšie. „Gašparovičovi tak hrozí návrat do väzenia," dodalo investigatívne centrum.