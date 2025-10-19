|
Nedeľa 19.10.2025
Denník - Správy
19. októbra 2025
Maturitný ples sa zmenil na hromadnú bitku, v nemocnici skončilo päť ľudí
Na hromadnú bitku sa zvrhol sobotňajší maturitný ples v českom meste Tábor. Približne o desiatej večer sa v hoteli, v ktorom sa večierok konal, sa začalo biť niekoľko ľudí. Vzduchom lietali poháre na pivo a ...
19.10.2025 (SITA.sk) - Na hromadnú bitku sa zvrhol sobotňajší maturitný ples v českom meste Tábor. Približne o desiatej večer sa v hoteli, v ktorom sa večierok konal, sa začalo biť niekoľko ľudí. Vzduchom lietali poháre na pivo a situáciu museli riešiť privolaní policajti. Jeden z mladíkov skončil s tržnou ranou na hlave v nemocnici, ďalší štyria sa porezali od lietajúceho skla. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Policajtom sa podarilo konflikt medzi mladými ľuďmi upokojiť počas hodiny. Stotožnili desať osôb. Jeden z účastníkov musel do nemocnice na šitie hlavy, ďalší štyria tam skončili aj s reznými zraneniami od rozbitých pohárov na pivo," povedal hovorca polície Jiří Matzner.
Čo presne hromadnú bitku spôsobilo, policajti zisťujú. Všetci účastníci musia na výsluch. Svoju rolu však pravdepodobne zohral aj alkohol.
Zdroj: SITA.sk - Maturitný ples sa zmenil na hromadnú bitku, v nemocnici skončilo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
„Policajtom sa podarilo konflikt medzi mladými ľuďmi upokojiť počas hodiny. Stotožnili desať osôb. Jeden z účastníkov musel do nemocnice na šitie hlavy, ďalší štyria tam skončili aj s reznými zraneniami od rozbitých pohárov na pivo," povedal hovorca polície Jiří Matzner.
Čo presne hromadnú bitku spôsobilo, policajti zisťujú. Všetci účastníci musia na výsluch. Svoju rolu však pravdepodobne zohral aj alkohol.
Zdroj: SITA.sk - Maturitný ples sa zmenil na hromadnú bitku, v nemocnici skončilo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
