Nedeľa 19.10.2025
19. októbra 2025
Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu
Deficit by podľa premiéra mal v budúcom roku klesnúť z piatich percent na 4,1 percenta HDP.
Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 2024 a 2025. Avizoval to premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Zároveň pripomenul, že hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok by sa malo uskutočniť v utorok (21. 10.). Vyjadril sa aj k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov (PES), ku ktorému došlo v piatok (17. 10.).
„Zachovanie súčasného štandardu sociálneho štátu bude od nás v rokoch 2026 a 2027 vyžadovať posilňovanie hospodárskeho rastu efektívnejšou investičnou a daňovou politikou a súčasne aj ďalšími úsporami na úkor štátu,“ povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.
Deficit by podľa premiéra mal v budúcom roku klesnúť z piatich percent na 4,1 percenta HDP. Aj napriek tomu sa podľa neho majú zvýšiť výdavky na školstvo a zdravotníctvo, zachovať 13. dôchodok a kompenzovať vysoké ceny energií. Fico dodal, že prostriedky z obranného rozpočtu majú byť využité aj na projekty duálneho určenia, napríklad na výstavbu nemocnice v Prešove s kapacitou 1000 lôžok, ktorú plánujú otvoriť v roku 2027.
Premiér zároveň kritizoval PES, ktorá podľa jeho slov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty. Uviedol, že hlavným dôvodom vylúčenia Smeru-SD bola novelizácia Ústavy SR. Šokuje ho aj to, že mu vyčítali účasť na oslavách víťazstiev nad fašizmom v Moskve a Pekingu. Dôvodom vylúčenia podľa neho bol aj jeho iný názor na vojnu na Ukrajine.
„Pokiaľ ide o naše pôsobenie v Európskom parlamente, máme ponuky aj od iných frakcií na zaradenie, musíme však o tom poriadne porozmýšľať, aby sme naše priority spojené s politikou slovenskej sociálnej demokracie nedostali do rozporu s politickými programami týchto frakcií,“ dodal Fico.
