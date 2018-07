Matvijenková: Summit Európskej únie nenašiel riešenie migračnej krízy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. júla (TASR) - Summit Európskej únie, ktorý sa konal tento týždeň v Bruseli, nenašiel riešenie migračnej krízy v Európe. Vyhlásila to v sobotu predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková.uviedla v televízii Rossija-1 a označila za zlé smerovanie celej diskusie.Predsedníčka ruskej Rady federácie je podľa agentúry TASS presvedčená, žedodala Matvijenková.Podľa dohody o migrácii, ktorú lídri EÚ dosiahli v piatok na summite v Bruseli, budú môcť štáty EÚ na svojom území zriadiť migračné hot-spoty. V nich sa má operatívne určiť, ktorý migrant zachránený na mori má nárok na azyl a ktorý bude vrátený do vlasti. Z Talianska, ktoré čelí najväčšiemu náporu migrantov, si jednotlivé krajiny majú prisťahovalcov preberať na dobrovoľnej báze, teda bez vytyčovania kvót.EÚ bude okrem toho pracovať aj na koncepte vzniku centier mimo Európy - pravdepodobne v severnej Afrike -, do ktorých by mali byť prepravovaní migranti zachránení na mori a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami by sa potom rozhodovalo, ktorý z nich bude mať nárok na azyl a môže byť prevezený do Európy. Ekonomickí migranti budú repatriovaní.Medzi prioritami migračnej politiky EÚ sa v záverečnom dokumente uvádza aj nutnosť navýšiť objem financií pre operácie, ktorých cieľom je brániť ilegálnemu prenikaniu migrantov do krajín EÚ, a poskytnúť finančnú podporu analogickým aktivitám na území Turecka a v štátoch Afriky.