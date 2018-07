Na európskom trhu sa objaví nový oceliarsky gigant

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecký priemyselný gigant Thyssenkrupp a indická oceliarska spoločnosť Tata Steel cez víkend oznámili, že podpísali dohodu o spojení európskych aktív do jednej firmy. V prípade, že fúziu schvália regulačné úrady, vznikne druhá najväčšia oceliarska spoločnosť v Európe hneď po koncerne ArcelorMittal.Ako uviedla agentúra AP, na základe dohody podpísanej v sobotu bude každá z firiem kontrolovať v novej spoločnosti 50-% podiel. Nová firma, ktorá ponesie názov Thyssenkrupp Tata Steel, bude sídliť v Holandsku. Časť produkcie bude mať práve v tejto krajine, ďalšie závody budú v Nemecku a Británii. Spolu by mala zamestnávať okolo 48.000 ľudí.Spojenie aktivít by však zároveň malo viesť k zrušeniu zhruba 4000 pracovných miest. Z nich približne polovica sa dotkne pozícií v Nemecku. Zástupcovia odborov však naznačili podporu dohode s tým, že sa tak ukončí dlhé obdobie neistoty.