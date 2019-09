Maurice: Šefčovič môže získať silné portfólio v eurokomisii

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Brusel 4. septembra (TASR) - Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič pri tvorbe budúcej Európskej komisie (EK) na čele s Ursulou von der Leyenovou môže ťažiť zo svojich doterajších skúseností v exekutíve EÚ a práce v predošlých troch eurokomisiách. Uviedol to v stredu Eric Maurice, vedúci bruselskej kancelárie Nadácie Roberta Schumana, názorového think-tanku, ktorý podrobne sleduje politické dianie v Európskej únii.Maurice, ktorý mapoval aj stredajšie prijatie premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) u von der Leyenovej, súvisiace s udelením portfólia pre Šefčoviča, v rozhovore pre slovenské médiá pripomenul, že Šefčovič je služobne najstarším komisárom v exekutíve EÚ, mal doteraz na starosti tri rôzne portfóliá - po Jánovi Figeľovi prevzal agendu vzdelávania, kultúry, mládeže a odbornej prípravy, neskôr mal na starosti administratívu EÚ a medziinštitucionálne vzťahy a do tretice širokú agendu energetickej únie, bol zodpovedný aj za vesmírnu politiku EÚ.Podľa Mauricea sa slovenský eurokomisár prejavil ako "všestranne pripravený" komisár, aj preto môže očakávať zisk podpredsedníckeho kresla a nové silné portfólio v tíme novej šéfky eurokomisie. Dodal, že energetika ako taká bude súčasťou takzvanej, ktorú chce von der Leyenová presadzovať, čo do značnej miery súvisí aj s poslednými aktivitami Šefčoviča, takže aj z tohto hľadiska môže čakávať "silný mandát" v nasledovnom päťročnom období.Určite to už nebude energetická únia, ale môže to byť pracovná agenda, ktorá má blízko k tejto téme.Maurice zároveň priznal, že von der Leyenová má vzhľadom na veľké politické zmeny v Európskom parlamente (EP) ťažšiu úlohu pri skladaní podoby novej eurokomisie, ak chce, aby zákonodarný zbor jej tím schválil. Musí viac dbať na politické zameranie komisárov, aby uspokojila vplyvné politické skupiny v EP, zároveň však musí dbať aj na postavenie EÚ vo svete a na výzvy, ktoré Úniu čakajú v oblastiach, ako sú energetika, klíma či obchod a digitalizácia. Aj preto bude musieť prebudovať podobu komisie a myslieť pritom na to, ako získať súhlas europarlamentu.povedal Maurice o von der Leyenovej.opísal situáciu Maurice.Komisia má vo svojej súčasnej štruktúre päť podpredsedníckych kresiel, tri sú už- získajú ich Frans Timmermans a Marghrethe Vestagerová akoa Josep Borell ako šéf diplomacie EÚ. Ďalšie kreslo by podľa niektorých médií mohla získať česká eurokomisárka Věra Jourová. Tá je nominantkou jednej z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), čo je aj prípad Šefčoviča. Maurice však až taký veľký problém nevidí v tom, že zvyšné dve podpredsednícke funkcie by pripadli nominantom z krajín V4.Upozornil, že ak sa pozrieme na krajiny V4, len dve z nich majú pokračujúcich komisárov - Jourovú a Šefčoviča. Jeden z nich podpredsedom už je, aj preto sa pri oboch dá očakávať ziskkresiel, zároveň však s väčšou zodpovednosťou. A v hre je aj snaha o rovnováhu v exekutíve EÚ medzi politickými rodinami, zemepisným rozložením členských krajín či medzi menšími a väčšími krajinami.Podľa Mauricea von der Leyenová doteraz pracovala, po rozhovoroch s národnými nominantmi sa nevie, komu akú agendu pridelila. Mala však snahu hovoriť s lídrami členských krajín EÚ aj so straníckymi lídrami, aby dospela k potrebnej rovnováhe a zabezpečila si tak súhlas poslancov EP s tímom, ktorý chce čoskoro predstaviť.(spravodajca TASR Jaromír Novak)