Premiér chce riešiť situáciu s platmi v nedostatkových povolaniach

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini (SMER-SD) prichádza na 168. rokovanie vlády SR 4. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) apeluje, aby sa začala riešiť situácia s platmi v nedostatkových povolaniach, ktorá sa týka najmä veľkých miest, predovšetkým Bratislavy a okolia. Pred rokovaním vlády v stredu uviedol, že ide o povolania v oblasti školstva či polície.Riešenie situácie je podľa neho otázkou budúcnosti.povedal premiér. Poznamenal, že ide napríklad o povolania v polícii a školstve a iných verejnoprospešných povolaniach, ale zatiaľ ide len o jeho apel, aby sa situácia riešila.uviedol. Ako dodal, v hlavnom meste je životná úroveň iná.povedal.Situácia s platmi učiteľov vo veľkých mestách by sa podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) mala riešiť štrukturálne. Zároveň by sa mali platy podľa nej diferencovať podľa životných nákladov.poznamenala Lubyová. Podľa nej rezort školstva je rezortom, ktorý odbehol dopredu vo zvyšovaní platov a preto sa začali prejavovať regionálne rozdiely.uviedla Lubyová. Ako dodala, zatiaľ nevie, či to bude téma tohto volebného obdobia.