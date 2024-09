Mauricio Pochettino sa stal trénerom národného futbalového tímu USA a má smelé ciele

Tím povedie do MS vo futbale

14.9.2024 (SITA.sk) - Podľa nového kouča americkej reprezentácie futbalistov by jeho zverenci mohli dosiahnuť také úspechy, aké sa podarilo hráčkam USA. Mauricio Pochettino to uviedol počas takmer hodinovej tlačovej konferencie.S Američanmi sa dohodol na spolupráci počas aktuálneho týždňa. Ešte predtým tím USA absolvoval dve prípravné stretnutie s Kanaďanmi prehral 1:2 a s Novozélanďanmi remizoval 1:1. Na lavičke v nich dočasne sedel Mikey Varas."Sme tu, pretože chceme víťaziť. Budeme bojovať, nie iba hrať. Máme mnoho príkladov, ktoré môžeme nasledovať," poznamenal Argentínčan, ktorý povedie americký tím až do domácich majstrovstiev sveta v roku 2026. Američania ich budú hostiť spolu s Kanaďanmi a Mexičanmi.Maximom futbalistov zo Spojených štátov je štvrťfinále MS 2002, kým americké hráčky štyrikrát ovládli svetový šampionát a získali päť zlatých olympijských medailí."Musíme veriť, že dokážeme víťaziť, že zvládneme všetky zápasy a vyhráme majstrovstvá sveta," pokračoval 52-ročný Pochettino. Ten sa stal koučom národného tímu premiérovo v kariére.Je desiatym trénerom USA za ostatných 14 rokov a prvým zahraničným koučom na americkej reprezentačnej lavičke od čias Nemca Jürgena Klinsmanna, ktorý mužstvo viedol v rokoch 2011 až 2016.Na príchode Pochettina do USA sa podieľala Angličanka Emma Hayesová, ktorá od mája vedie americké reprezentantky a predtým rovnako ako Argentínčan pracovala v Londýne pre klub FC Chelsea "Nemusel som sa na nič pýtať, všetko mi vysvetlila," prezradil Pochettino. Spolu s ním do USA zamierili aj jeho asistenti Jesús Pérez a Miguel d'Agostino či tréner brankárov Toni Jiménez.Nový kouč americkej reprezentácie futbalistov sa na novú trénerskú výzvu teší."Aj preto, že v tíme su viacerí talentovaní hráči. Po neúspechu na Copa América je síce sebavedomie tímu nižšie, na ihrisku však musíme ukázať, že vieme hrať ako jeden tím," poznamenal.Mauricio Pochettino ako tréner začínal v roku 2009 v španielskom klube Espanyol Barcelona , neskôr v Anglicku viedol FC Southampton Tottenham Hotspur či FC Chelsea.Vo Francúzsku medzičasom pracoval pre Paríž Saint-Germain Premiéru na americkej lavičke absolvuje v októbri v dueloch proti výberom Panamy a Mexika.