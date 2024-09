Fanúšikovia by radi videli niekdajšiu jednotku rebríčka WTA Mariu Šarapovovú v Sieni slávy

Prvý krok na ceste do Siene slávy

Rozhodne odborná komisia

14.9.2024 (SITA.sk) - Niekdajšia jednotka svetového rebríčka tenistiek a víťazka piatich grandslamových titulov Maria Šarapovová sa stala víťazkou ankety fanúšikov o možnom zaradení do Medzinárodnej tenisovej siene slávy v americkom Newporte.Ruská rodáčka, ktorý žije v USA, bola premiérovo súčasťou hlasovania. Kariéru ukončila v roku 2020.Druhý v ankete skončili americkí deblisti Bob Mike Bryanovci tretiu priečku obsadil Kanaďan Daniel Nestor . Hlasy odovzdali desaťtisíce priaznivcov zo 120 krajín planéty.Úspech v ankete medzi fanúšikmi je len prvý krokom na ceste do dvorany, druhým je pohľad oficiálnej komisie zloženej z novinárov, historikov a členov Siene slávy. Najbližšie prijatie nových členov sa uskutoční v roku 2025."Som nesmierne vďačná fanúšikom z celého sveta za podporu počas hlasovania. Je pre mňa obrovskou cťou byť kandidátkou na uvedenie do Medzinárodná tenisová sieň slávy. Tým, že mám podporu priaznivcom, robí celý proces viac výnimočným," uviedla Šarapovová prostredníctvom vyhlásenia.Maria Šarapovová bola prvá Ruska, ktorá sa dostala na čelo rebríčka WTA. V roku 2004 sa stala víťazkou londýnskeho Wimbledonu, o dva roky neskôr ovládla US Open a o ďalšie dva roky aj Australian Open.Roland Garros na parížskej antuke si podmanila v rokoch 2012 a 2014. Bola tiež súčasťou víťazného ruského tímu v Pohári federácie 2008, získala tiež striebro na OH 2012 v Londýne.Každý kandidát na uvedenie do dvorany musí získať 75 percent hlasov. Hlavnú váhu má verdikt odbornej komisie, anketa medzi fanúšikmi "pomôže" najlepším ziskom dodatočných troch, dvoch resp. jedného percenta.Šarapovová tak má nepatrný "náskok" pred víťazmi šestnástich deblových grandslamových titulov Bryanovcami a osemnásobným deblovým grandslamovým šampiónom Nestorom.Mená nových členov Siene slávy zverejnia v októbri.