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Max & Mila’s World: Lidl prináša novú značku pre majiteľov psov a mačiek


Tagy: Mačky PR Psy

Psy a mačky sú oveľa viac než len domáce zvieratá - sú to verní členovia rodiny, ktorých kondícia je pre ich majiteľov najvyššou prioritou. Nájsť to správne krmivo pre štvornohého priateľa ...



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gettyimages 1198236519 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Psy a mačky sú oveľa viac než len domáce zvieratá – sú to verní členovia rodiny, ktorých kondícia je pre ich majiteľov najvyššou prioritou.


Nájsť to správne krmivo pre štvornohého priateľa však môže byť v záplave mnohých značiek často neprehľadné a náročné. Lidl však prináša do starostlivosti o domácich miláčikov jasnosť. Tento diskontný reťazec aktuálne zavádza vo všetkých predajniach Lidl novú, prehľadnú značku Max & Mila’s World pre psíkov a mačičky. Vďaka trom jasne definovaným kvalitatívnym úrovniam, transparentnému označovaniu zložiek a modernému dizajnu prináša Lidl presne to, čo majitelia zvierat hľadajú: miesto, ktoré zjednodušuje výber toho správneho krmiva.

Tri jasne definované kvalitatívne úrovne, prehľadná štruktúra sortimentu a atraktívny, ucelený dizajn obalov zaisťujú rýchlu orientáciu – tak v regáloch predajní, ako aj pri nepotravinovom tovare v online obchode Lidl. Transparentné údaje o zložení a kvalitatívnych vlastnostiach pomáhajú zákazníkom rýchlejšie nájsť správne krmivo aj budovať dôveru. Značka zároveň spája vysokú kvalitu produktov s výnimočným pomerom ceny a výkonu, vďaka čomu sú každodenné krmivá a produkty starostlivosti o domáce zvieratá dostupné pre všetkých majiteľov.

Ľahká orientácia pre majiteľov, kvalita za Lidl ceny


Pre mnohých ľudí majú domáce zvieratá v rodine špeciálne miesto. Približne polovica zákazníkov reťazca Lidl vlastní domáce zviera, pričom takmer deväť z desiatich sú psy alebo mačky. Očakávania týkajúce sa vyváženej stravy pre týchto štvornohých členov rodiny sú vysoké, čo zvyšuje dopyt po kvalitnom zvieracom krmive a jeho ľahkom výbere.

"So značkou Max & Mila’s World vytvárame po prvýkrát jednotný svet značky pre celý náš sortiment pre psov a mačky," vysvetľuje Sebastian Hein, vedúci oddelenia značky a senior viceprezident v Lidl Stiftung & Co. KG. "Našim zákazníkom to uľahčuje orientáciu tak v predajni, ako aj v našom online obchode, vďaka čomu sú rôzne kvalitatívne úrovne v našej ponuke jasné na prvý pohľad. Transparentné informácie, vysokokvalitné produkty a pre Lidl typická skvelá cena pomáhajú majiteľom zvierat urobiť správne rozhodnutie pre ich domácich miláčikov," dodáva.

Max & Mila’s World kombinuje výživu prispôsobenú potrebám s najvyššou odbornosťou: 100 % prírodné receptúry bez pridaného cukru a umelých farbív, vyvinuté podľa smerníc Európskej federácie výrobcov krmív pre domáce zvieratá (FEDIAF), vedúcej európskej autority v oblasti výživy zvierat. Či už ide o optimálnu rovnováhu živín, receptúry špecifické pre jednotlivé životné fázy alebo prispôsobenú energetickú úroveň, značka Max & Mila’s World poskytuje osvedčenú, na mieru šitú a vitalizujúcu výživu pre psy a mačky. Lidl naďalej zostáva verný svojmu záväzku ponúkať vysokokvalitné produkty za férovú cenu. S Max & Mila’s World systematicky posúva svoju značku krmív pre zvieratá a zvyšuje povedomie o značke v stále viac žiadanej kategórii.

Jasná architektúra značky zjednodušuje výber produktov


Srdcom nového sveta značiek je prehľadná architektúra sortimentu s tromi kvalitatívnymi úrovňami: Basic, Advanced Care a Gourmet. Tento trojúrovňový systém sa konzistentne tiahne celým sortimentom krmív pre psy a mačky, vďaka čomu sú úrovne kvality a prednosti produktov okamžite rozpoznateľné. Farebne rozlíšené obaly spolu s uceleným dizajnom na predajných miestach a celkovým vzhľadom v predajniach ďalej zaisťujú rýchlu orientáciu pri regáli.

  • Úroveň Basic: Ponúka každodenné základné potreby s vyváženým zložením a kvalitou zodpovedajúcou potrebám daného druhu.

  • Rada Advanced Care: Vyhovuje majiteľom zvierat s vyššími nárokmi, vyznačuje sa vyššou nutričnou hodnotou, sušeným mäsom ako hlavnou zložkou a produktmi prispôsobenými rôznym životným fázam a špecifickým potrebám.

  • Bezobilninová rada Gourmet: Prináša prémiovú kvalitu s čerstvým mäsom ako hlavnou surovinou a starostlivo vybranými zložkami.


Sortiment dopĺňajú vybrané nepotravinové produkty pre psy a mačky.

Ďalšie informácie o Max & Mila’s World nájdete tu.

Informácie o spoločnosti Lidl v na Slovensku nájdete tu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Max & Mila’s World: Lidl prináša novú značku pre majiteľov psov a mačiek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mačky PR Psy
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