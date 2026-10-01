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Medzinárodný deň kávy: Príbeh nápoja, ktorý spája svet
Tagy: Káva Medzinárodný deň kávy PR Whiskey
Káva je dnes pre milióny ľudí neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Ranné espresso, cappuccino po obede alebo káva so sebou cestou do práce - len máloktorý nápoj má v bežnom živote ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Káva je dnes pre milióny ľudí neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.
Ranné espresso, cappuccino po obede alebo káva so sebou cestou do práce – len máloktorý nápoj má v bežnom živote také pevné miesto. Každý rok, 1. októbra, si svet pripomína Medzinárodný deň kávy, ktorý oslavuje rozmanitosť, kvalitu a tradíciu tohto nápoja. A tak ako sa v priebehu rokov menia spôsoby, ktorými kávu pripravujeme a pijeme, vznikajú aj nové a nezvyčajné kombinácie – napríklad spojenie kávy so známou írskou whiskey z mestečka Tullamore, ktoré v podobe Tullamore D.E.W. Café Honey dostáva prekvapivo nový rozmer.
Príbeh kávy sa podľa najrozšírenejších historických tradícií začína v Etiópii, odkiaľ kávovník pochádza. Odtiaľ sa pestovanie kávy postupne rozšírilo na Arabský polostrov. Práve v Jemene sa káva od 15. storočia začala systematicky pestovať a jej pitie sa postupne stalo súčasťou spoločenského života.
Z arabského sveta sa potom káva vydala ďalej a počas 17. storočia dorazila aj do Európy. Z novinky a exotického nápoja sa postupne stal fenomén. V európskych mestách vznikali kaviarne, ktoré neboli iba miestom, kde sa pila káva, ale aj priestorom na stretnutia, debaty a obchod.
S rastúcou obľubou kávy sa zároveň rozširovalo jej pestovanie do ďalších častí sveta. Dnes sa kávovníky pestujú v desiatkach krajín tropického pásma a pôvod jednotlivých zŕn výrazne ovplyvňuje ich výsledný chuťový profil.
Za stáročia svojej histórie sa tak káva zmenila z exotického nápoja na jednu z najvýznamnejších poľnohospodárskych komodít a predovšetkým na každodenný rituál, ktorý spája ľudí naprieč kontinentmi.
Tak ako sa v priebehu storočí menili spôsoby pestovania a praženia kávy, menia sa aj spôsoby jej konzumácie. Popri tradičnom espresse, cappuccine či filtrovanej káve sa objavujú stále nové kombinácie. Káva sa dnes spája napríklad s tonikom, citrusmi, korením, ovocím alebo rôznymi druhmi alkoholu.
Práve jej chuťová variabilita z nej robí vhodný základ na tvorivé nápoje. Jednou z kombinácií, ktorá má navyše dlhú tradíciu, je spojenie kávy s írskou whiskey.
Jednou z najznámejších kombinácií kávy a alkoholu je Irish Coffee. Jej príbeh sa začal písať v írskom Foynes v 40. rokoch 20. storočia. Podľa írskych zdrojov ju tu pripravil šéfkuchár Joe Sheridan pre cestujúcich, ktorých let sa pre zlé počasie musel vrátiť na letisko. Horúca káva s írskou whiskey ich mala zahriať a povzbudiť.
Z jednoduchého hrejivého nápoja sa postupne stala írska klasika. Tradičná Irish Coffee stojí na kombinácii horúcej kávy, írskej whiskey a sladidla, ktorú dopĺňa vrstva jemne vyšľahanej smotany. Práve spojenie výraznej kávy, whiskey, sladkosti a krémovej smotany vytvorilo nápoj, ktorý sa postupne rozšíril ďaleko za hranice Írska.
Tullamore D.E.W. Café Honey spája jemnú trikrát destilovanú írsku whiskey s čerstvo praženou kávou z remeselnej pražiarne na severozápade Írska a kvapkou českého medu. Výsledkom je kombinácia kávových tónov s jemnou sladkosťou medu a tónmi vanilky a karamelu.
Vďaka tomuto chuťovému profilu sa Café Honey hodí nielen na jednoduché podávanie na ľade, ale aj ako ingrediencia do moderných kávových drinkov.
Jedným z nich je jesenné Pumpkin Spice Latte inšpirované tradičnou írskou kávou, ktoré pripravil Kevin Pigott, globálny ambasádor značky Tullamore D.E.W. Klasické spojenie kávy a írskej whiskey v ňom dostáva súčasnejšiu a výrazne jesennú podobu.
Na jednu porciu stačí 20 ml sirupu Pumpkin Spice, 30 ml Tullamore D.E.W. Café Honey a jedna dávka espressa. Ingrediencie sa premiešajú a nápoj sa následne doleje smotanou. Výsledkom je krémový drink, v ktorom sa prepája výrazná chuť kávy, korenistý charakter pumpkin spice a jemné kávovo-medové tóny Café Honey.
Príprava:
Od prvých šálok kávy na Arabskom polostrove až po dnešný espresso tonic, cold brew či Pumpkin Spice Latte prešiel tento nápoj dlhú cestu. Jeho základná úloha však zostáva rovnaká – káva nám dáva dôvod zastaviť sa, vychutnať si chvíľu a často ju aj zdieľať s ostatnými.
Medzinárodný deň kávy tak nie je iba oslavou samotného nápoja. Pripomína aj tradíciu, ktorá sa neustále vyvíja. A práve nové kombinácie, ako je spojenie kávy s Tullamore D.E.W. Café Honey, ukazujú, že aj stáročný kávový rituál môže dostať prekvapivo modernú podobu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný deň kávy: Príbeh nápoja, ktorý spája svet © SITA Všetky práva vyhradené.
Ranné espresso, cappuccino po obede alebo káva so sebou cestou do práce – len máloktorý nápoj má v bežnom živote také pevné miesto. Každý rok, 1. októbra, si svet pripomína Medzinárodný deň kávy, ktorý oslavuje rozmanitosť, kvalitu a tradíciu tohto nápoja. A tak ako sa v priebehu rokov menia spôsoby, ktorými kávu pripravujeme a pijeme, vznikajú aj nové a nezvyčajné kombinácie – napríklad spojenie kávy so známou írskou whiskey z mestečka Tullamore, ktoré v podobe Tullamore D.E.W. Café Honey dostáva prekvapivo nový rozmer.
Od etiópskych hôr do celého sveta
Príbeh kávy sa podľa najrozšírenejších historických tradícií začína v Etiópii, odkiaľ kávovník pochádza. Odtiaľ sa pestovanie kávy postupne rozšírilo na Arabský polostrov. Práve v Jemene sa káva od 15. storočia začala systematicky pestovať a jej pitie sa postupne stalo súčasťou spoločenského života.
Z arabského sveta sa potom káva vydala ďalej a počas 17. storočia dorazila aj do Európy. Z novinky a exotického nápoja sa postupne stal fenomén. V európskych mestách vznikali kaviarne, ktoré neboli iba miestom, kde sa pila káva, ale aj priestorom na stretnutia, debaty a obchod.
S rastúcou obľubou kávy sa zároveň rozširovalo jej pestovanie do ďalších častí sveta. Dnes sa kávovníky pestujú v desiatkach krajín tropického pásma a pôvod jednotlivých zŕn výrazne ovplyvňuje ich výsledný chuťový profil.
Za stáročia svojej histórie sa tak káva zmenila z exotického nápoja na jednu z najvýznamnejších poľnohospodárskych komodít a predovšetkým na každodenný rituál, ktorý spája ľudí naprieč kontinentmi.
Káva už dávno nemusí byť len čierna
Tak ako sa v priebehu storočí menili spôsoby pestovania a praženia kávy, menia sa aj spôsoby jej konzumácie. Popri tradičnom espresse, cappuccine či filtrovanej káve sa objavujú stále nové kombinácie. Káva sa dnes spája napríklad s tonikom, citrusmi, korením, ovocím alebo rôznymi druhmi alkoholu.
Práve jej chuťová variabilita z nej robí vhodný základ na tvorivé nápoje. Jednou z kombinácií, ktorá má navyše dlhú tradíciu, je spojenie kávy s írskou whiskey.
Keď sa káva stretne s írskou whiskey
Jednou z najznámejších kombinácií kávy a alkoholu je Irish Coffee. Jej príbeh sa začal písať v írskom Foynes v 40. rokoch 20. storočia. Podľa írskych zdrojov ju tu pripravil šéfkuchár Joe Sheridan pre cestujúcich, ktorých let sa pre zlé počasie musel vrátiť na letisko. Horúca káva s írskou whiskey ich mala zahriať a povzbudiť.
Z jednoduchého hrejivého nápoja sa postupne stala írska klasika. Tradičná Irish Coffee stojí na kombinácii horúcej kávy, írskej whiskey a sladidla, ktorú dopĺňa vrstva jemne vyšľahanej smotany. Práve spojenie výraznej kávy, whiskey, sladkosti a krémovej smotany vytvorilo nápoj, ktorý sa postupne rozšíril ďaleko za hranice Írska.
Írska whiskey, káva a český med v jednej fľaši
Tullamore D.E.W. Café Honey spája jemnú trikrát destilovanú írsku whiskey s čerstvo praženou kávou z remeselnej pražiarne na severozápade Írska a kvapkou českého medu. Výsledkom je kombinácia kávových tónov s jemnou sladkosťou medu a tónmi vanilky a karamelu.
Vďaka tomuto chuťovému profilu sa Café Honey hodí nielen na jednoduché podávanie na ľade, ale aj ako ingrediencia do moderných kávových drinkov.
Pumpkin Spice Latte trochu inak
Jedným z nich je jesenné Pumpkin Spice Latte inšpirované tradičnou írskou kávou, ktoré pripravil Kevin Pigott, globálny ambasádor značky Tullamore D.E.W. Klasické spojenie kávy a írskej whiskey v ňom dostáva súčasnejšiu a výrazne jesennú podobu.
Na jednu porciu stačí 20 ml sirupu Pumpkin Spice, 30 ml Tullamore D.E.W. Café Honey a jedna dávka espressa. Ingrediencie sa premiešajú a nápoj sa následne doleje smotanou. Výsledkom je krémový drink, v ktorom sa prepája výrazná chuť kávy, korenistý charakter pumpkin spice a jemné kávovo-medové tóny Café Honey.
Recept: Pumpkin Spice Latte s Tullamore D.E.W. Café Honey
Ingrediencie:
- 20 ml sirupu Pumpkin Spice
- 30 ml Tullamore D.E.W. Café Honey
- 1 dávka espressa
- smotana na doliatie
Príprava:
Do pohára pridajte sirup Pumpkin Spice, Tullamore D.E.W. Café Honey a espresso. Premiešajte, dolejte smotanou a podľa chuti môžete nápoj dokončiť posypaním drveným muškátovým orieškom.
Káva, ktorá sa stále mení
Od prvých šálok kávy na Arabskom polostrove až po dnešný espresso tonic, cold brew či Pumpkin Spice Latte prešiel tento nápoj dlhú cestu. Jeho základná úloha však zostáva rovnaká – káva nám dáva dôvod zastaviť sa, vychutnať si chvíľu a často ju aj zdieľať s ostatnými.
Medzinárodný deň kávy tak nie je iba oslavou samotného nápoja. Pripomína aj tradíciu, ktorá sa neustále vyvíja. A práve nové kombinácie, ako je spojenie kávy s Tullamore D.E.W. Café Honey, ukazujú, že aj stáročný kávový rituál môže dostať prekvapivo modernú podobu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný deň kávy: Príbeh nápoja, ktorý spája svet © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Káva Medzinárodný deň kávy PR Whiskey
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